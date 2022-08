Dalla crisi con Bonolis al Gf Vip. Cosa succede a Sonia Bruganelli

È ufficiale. Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il promo della nuova stagione del reality condotto da Alfonso Signorini sta già andando in onda sulle reti Mediaset. Eppure la signora Bonolis aveva assicurato di non volere ripetere l'esperienza televisiva, nonostante il corteggiamento serrato di Signorini.

In tempi non sospetti (marzo) Adriana Volpelo aveva predetto: " Se la corteggiano torna ". E in effetti l'iniziale "no" si è trasformato in "sì" e la motivazione sull'inversione di rotta è arrivata direttamente da Sonia Bruganelli. Nelle scorse ore, l'opinionista ha risposto alle domande curiose dei suoi follower su Instagram e ha spiegato il perché del suo ritorno in televisione. " La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta ", ha scritto nelle sue Storie, svelando di essere in un momento complicato della sua vita.