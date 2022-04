"Vogliono farci litigare": il duro sfogo della Pausini

A meno di un mese dall'inizio dell'Eurovision Song Contest si continua a dibattere sui presunti dissapori, che serpeggerebbero tra i conduttori dello show al via il 10 maggio al Pala Alpitour di Torino. Secondo le voci Laura Pausini e Cattelan sarebbero stati ai ferri corti ma, quando il gossip ha preso il sopravvento sulla manifestazione, la cantante romagnola ha deciso di intervenire, smentendo con fermezza i rumor.

" Non ce la fanno a capire che tutti noi ci adoriamo e vogliono per forza farci litigare: invidiosi!" , ha scritto Laura Pausini su Twitter, replicando a un post scritto dal fan club italiano di Mika, che ironizzava su una dichiarazione rilasciata dalla cantante sui rapporti tra i conduttori. " Abbiamo una chat con Mika, ma lui risponde solo alle chiamate", aveva dichiarato in una recente intervista la Pausini e il fan club dell'artista libanese ha condiviso il suo commento, costringendo la cantante a chiarire, una volta per tutte, la situazione: "Ahahahahhaahah ma lui è in tour! Niente, non ce la fanno, vogliono per forza farci litigare: invidiosi! ".

Cattelan e Laura Pausini avevano già provato a spazzare via i gossip pruriginosi, che si erano diffusi nelle scorse settimane con un Tik Tok ironico e poi con una chiacchierata telefonica durante il programma condotto da Cattelan su Radio Deejay. La cantante era intervenuta per promuovere il suo docu-film su Amazon Prime, ma nel parlare era tornata sull'argomento liti e dissapori: " Da una parte mi fanno ridere dall'altra non capisco perché debbano sempre inventarsi queste cose… ma penso che quando ti vedrò ti darò uno schiaffone". Lo stesso Alessandro Cattelan aveva ironizzato sui pettegolezzi: "Ho pensato fossero solo cose che scrivono su internet poi una signora mi ha fermato al parco e mi ha chiesto: come va con la Pausini? ".

E quando i rumor arrivano sulla bocca del pubblico in giro per strada la cosa si fa seria, deve avere pensato Cattelan. La smentita pubblica sui litigi in fase di organizzazione dello show mette, dunque, un punto alla vicenda. A quattro settimane dall'evento c'è spazio solo per la musica.