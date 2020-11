Volano stracci sui social network tra Beppe Fiorello e Luca Argentero

Scambio di frecciatine tra Beppe Fiorello e Luca Argentero sul web. Teatro del botta e risposta con scintille il popolare social network Twitter, dove i due attori si sono punzecchiati nelle scorse ore. A mettere l'uno contro l'altro i due volti noti del piccolo schermo è stata una recensione della nuova fiction "Gli orologi del diavolo", che Giuseppe Fiorello ha preso a spunto per lanciare una velata frecciata al collega.

L'accoglienza del pubblico di Rai Uno

nonostante l’assenza di ospedali, medici, infermieri e storie di corsia, è buona alla partenza

Grazie al pubblico che sta amando una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti, io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro

Nelle scorse oreha affidato a Twitter un cinguettio di ringraziamento verso il pubblico per gli ottimi ascolti della sua fiction "Gli orologi del diavolo". Nel farlo ha scelto di condividere con i suoi fan lo stralcio della recensione fatta dal quotidiano La Repubblica, sottolineandone una parte che, ai più, è apparso un chiaro riferimento alla serie "Doc - Nelle tue mani" . "- si legge su Repubblica -". Una frase evidenziata in rosso da Fiorello, che ha poi aggiunto su: "".

È bastato un attimo a scatenare la curiosità del web, ma soprattutto ad attirare l'attenzione di Luca Argentero, che ha intravisto in quelle frasi una frecciatina al suo "Doc". E così l'attore ha replicato a Fiorello: "Che strano tweet....". La querelle tra Argentero e Fiorello ha decisamente infiammato i social, dove in pochissimo tempo si è assistito a una vera e propria divisione tra sostenitori dell'uno e dell'altro. Tanto che qualcuno è addirittura intervenuto nello scambio di tweet, buttando benzina sul fuoco. " Magari parla in generale! No? ", ha scritto un'utente quasi a difendere Beppe Fiorello, che a sua volta ha colto la palla al balzo per chiarire: " Esattamente così e ti ringrazio! ".

Luca Argentero però non si è accontentato del chiarimento del collega e ha sferrato l'affondo: " Ma come? Ci sono altre serie in onda con medici e infermieri? O è sottolineato in rosso per puro caso? ". Della serie "Chiedo per un amico" hanno scherzato in molti su Twitter.