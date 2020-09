"Ma quanto siete volgari", "Schifo". Bufera a Venezia per questo gesto

" Offensivo e imbarazzante per tutte le donne lesbiche che ogni giorno si battono per essere prese sul serio ". È solo uno delle centinaia di commenti che da ore stanno inondando il web. A finire nel mirino della critica Mila Suarez e Elisa De Panicis, le due ex gieffine che alla prima del film "Le sorelle Macaluso" hanno acceso il red carpet della Mostra di Venezia con un bacio saffico decisamente passionale.

A far scattare il popolo social non è stato tanto il bacio quanto la sua volgarità, ostentata ed eccessiva, che ha fatto finire Mila Suarez e Elisa De Panicis nel mirino del web per la partecipazione alla Mostra di Venezia: " L’unico modo per far parlare di loro", "Non è perché sono due donne, ma il modo, sembrano due mucche e quelle lingue? Anche no. Anche se fossero stati due uomini o un uomo e una donna, dato così è inguardabile", "Non mi scandalizzo per il bacio ci mancherebbe....ma fatto da due etero palesemente per far parlare di sé...me fa un po' pena sta cosa...mah", "Nulla contro le coppie (o altro) omosessuali.. veramente! Però sta foto mette il voltastomaco: cioè, sembrano due carpe affamate! ".

Una mossa ovviamente studiata a tavolino per catturare l'attenzione dei fotografi presenti ai margini del red carpet, ma che per gli spettatori ha avuto il sapore dell'esibizionismo ostentato: " E queste sul red carpet vengono pure pagate per gli sponsor! No comment", "Purché se ne parli.... bello essere ricordate per questo!!", "Che inutile esibizionismo pee qualche like in più, volgari", "Solo per far parlare di loro, giusto così potevano essere notate ... hanno voluto rendere quel red carpet un mercato del pesce. .. (con tutto il rispetto per il mercato del pesce) ".