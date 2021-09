Dalle molestie a Dayane alla minaccia di suicidio: ora Nego se la spassa con le sponsorizzazioni

Un piantino e passa la paura. Nego do Borel, dopo avere minacciato di suicidarsi, è tornato alla sua vita e cavalcando l'onda dell'infausta popolarità si è messo a sponsorizzare aziende e siti internet. Cosa non si fa per due spiccioli. Ad esempio far finta di niente dopo le accuse di molestie sessuali ai danni di Dayane Mello e la conseguente squalifica dal reality, dove sono avvenuti gli abusi.

Il cantante, popolarissimo in Sud America, è entrato nel cast del reality A fazenda insieme a Dayane Mello e altri personaggi famosi brasiliani settimane fa. Durante la permanenza nella casa, dove i concorrenti vivevano tutti insieme, Dayane è stata più volte oggetto delle attenzioni morbose di Nego do Borel. Avances, anche pesanti, che la modella ha respinto in più di un'occasione. Questo non l'ha messa al riparo dall'approccio ancora più aggressivo che Nego ha avuto pochi giorni fa. Mentre la Mello era a letto priva di sensi, stordita da una sbronza presa dopo una festa con gli altri coinquilini, il cantante l'ha molestata.

Le immagini dell'uomo avvinghiato al corpo di Dayane, mentre altri concorrenti provavano ad allontanarlo da lei, hanno fatto il giro del web. Il pubblico ha chiesto l'immediata espulsione di Nego e la produzione, dopo attente verifiche, lo ha squalificato dal gioco. Poche ore dopo l'uscita dal programma, do Borel è tornato sui social network dove si è sfogato. L'artista, che ha già precedenti penali, ha lamentato pregiudizi nei suoi confronti. Ha pianto, ha chiesto scusa e ha addirittura minacciato il suicidio. " Non sono un mostro, non sono uno stupratore ", ha provato a difendersi tra le lacrime e qualcuno ha creduto alla sua buona fede. Tanto che il cantante, che sui social è seguito da oltre 12 milioni di follower, ha deciso di cavalcare l'onda dell'attenzione mediatica.