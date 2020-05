Un fan rivela: "Wanda Nara voleva 1500 euro per una diretta social"

In quarantena i social network hanno avuto un vero e proprio boom. Le dirette social sono diventate la nuova quotidianità e i personaggi famosi hanno trovato un nuovo modo per comunicare con i loro follower. Qualcuno ha provato anche trarne vantaggio, del resto quella dell'influencer rimane la professione web del momento. Wanda Nara, per esempio, avrebbe chiesto 1500 euro per fare una diretta su Instagram insieme a un suo fan argentino. Quest'ultimo ha dovuto rinunciare, ma in Sud America la richiesta della Nara ha suscitato non poco clamore.

Lo scoppio della pandemia ha costretto la bella Wanda Nara a rinunciare al ruolo di opinionista nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Isolatasi nell'appartamento di Parigi insieme al compagno Mauro Icardi e ai cinque figli, l'argentina ha poi deciso di fare ritorno in Italia per trascorrere le ultime settimane di lockdown nella tranquilla cornice del Lago di Como. La scelta di rientrare nel nostro paese in piena emergenza, però, aveva scatenato l'ira dell'ex compagno, Maxi Lopez, che l'aveva accusata di aver messo a rischio la vita dei loro tre figli. Scemate le polemiche, Wanda Nara si è concentrata sulla vita casalinga, condividendo sui social network foto e video della sua quarantena. Nessuna diretta social però per lei. Mentre altre sue colleghe trascorrevano le giornate live su Instagram la moglie di Icardi ha preferito declinare ogni invito. Il motivo? Forse il cachet richiesto dall'influencer che, secondo un fan, sarebbe di circa 1500 euro a diretta sui social network.