Il web contro Sonia Bruganelli: "Una bella lezione d’italiano"

Sonia Bruganelli è un’imprenditrice e opinionista televisiva, nota soprattutto per essere la moglie di Paolo Bonolis. La coppia si è conosciuta nel 1997 a Tira e molla quando lei era protagonista di alcune telepromozioni. I due si sono innamorati subito, sebbene lei all’inizio fosse molto gelosa. Nel 2002 sono poi convolati a nozze e hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Tuttavia, Sonia non è sempre apprezzata da tutti. In molti infatti non fanno altro che attendere uno dei suoi scivoloni pubblici causati dai suoi post social. Infatti, nella maggior parte delle sue foto, sfoggia scarpe extra-lusso e qualche borsa firmata che lasciano ben intendere il suo tenore di vita agiato. Per molti agisce bene, per altri invece no. Nonostante ciò, la Bruganelli continua a essere molto attiva sui social, non prestando attenzione alle polemiche sollevate dagli hater. Infatti, sebbene le sia stato fatto notare più volte l’eccessiva ostentazione delle proprie ricchezze e comodità, Sonia Bruganelli ha sempre scelto di non rispondere.

La sua vita va quindi avanti come se niente fosse e la prova è l’ennesimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram. Sonia Bruganelli ha infatti deciso di pubblicare un meme sul distanziamento sociale, volto a rallentare o fermare la diffusione del Coronavirus, soprattutto in vista delle nuove misure che entreranno in vigore a partire dal 4 maggio. Nel post in questione, ci sono due esempi diversi sul distanziamento sociale: il primo esemplificativo, il secondo decisamente ironico. "Esattamente" , così Sonia ha accompagnato la foto.

Tuttavia, l’attenzione del popolo del web si è concentrata su un errore nella coniugazione del verbo che appare sul meme. "Se io avrei…" , questa l’espressione che ha fatto drizzare i capelli agli utenti più pignoli che si sono attivati in difesa della lingua italiana. Nonostante l’effetto sia voluto, tanto è bastato a Sonia per farla ricadere nel vortice della polemica.

C’è chi infatti non gliela ha fatta passare liscia. "E l’irrefrenabile bisogno di correggerlo!" , ha scritto un utente. Qualcun altro, con grande incredulità, ha commentato: "Avrei?!" . E ancora: "Una bella lezione d'italiano" , "Aiuto" , "Se io avessi…" . Qualcuno, infine, ha sentenziato: "Certo che tu e tuo marito vi date la mano, siete capaci solo a prendere per il c**o le persone" . Il riferimento implicito è a Avanti un altro, lo show condotto dal marito di Sonia insieme a Luca Laurenti che piace molto al pubblico proprio perché non è la saga del bon ton, anzi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?