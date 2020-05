L'ira social contro Clizia e Paolo: "Sì, avete fatto una figura di m..."

Questa volta Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro l’hanno combinata grossa e il web non ha apprezzato l’atteggiamento che la coppia ha avuto. Così, in rete, si è scatenata la polemica e gli ex gieffini sono stati travolti dagli insulti.

La furia di chi ha seguito le vicende sentimentali di Clizia e Paolo è nata in seguito al comportamento dei due fidanzati: in barba agli accordi con Live!, la coppia ha deciso di non rispettare i patti con Mediaset e Barbara d’Urso ed incontrarsi prima della diretta di ieri, 24 maggio.

La conduttrice di Canale 5, venuta a conoscenza del misfatto, non ha esitato a riprendere la Incorvaia e Ciavarro davanti a milioni di telespettatori e, questa volta, le scuse della ex moglie di Sarcina hanno convinto veramente poco. Smascherati in diretta tv, gli ex gieffini sono stati aspramente criticati – anche da chi li ha seguiti, fedelmente, sin dalla casa di Cinecittà – e non sono mancati insulti e commenti negativi per il comportamento assunto.

Il fatto di essersi incontrati il giorno prima, a discapito degli accordi presi con Barbara d’Urso e gli autori di Live!, è stato interpretato da molti come una vera e propria mancanza di rispetto. Cosa sarebbe costato loro aspettare qualche ora in più prima di ritrovarsi e coronare il loro sogno d’amore? Ma Clizia e Paolo non sono riusciti a resistere e, dopo aver fatto i tamponi risultati negativi, hanno deciso che era arrivato il momento di incontrarsi senza la presenza delle telecamere.

La Incorvaia ha provato a giustificare questa scelta e, dopo il collegamento con Live!, ha condiviso su Instagram un momento di felicità tra lei e Paolo Ciavarro, ma questa volta le esternazioni della rete non sono state benevole. “Che figura di me..a. Pessimi”, “Festeggiate le figure di m...a?”, “C’è poco da festeggiare”, si legge tra i commenti al video di Clizia, “La favola è iniziata ieri... Festeggia la fine della vostra carriera mediatica.. Unfollowate sti poveracci”, “Vergognati, cretina”, “Ma ancora non siete andati a nascondervi dopo la figura di mer.. che siete riusciti a fare?”, “Che figura di me..a, falsi! Due burattini”, hanno continuato a scrivere gli hater.

Per il momento, Clizia e Paolo hanno scelto di non replicare alle accuse e agli insulti che il popolo della rete ha rivolto loro per essersi incontrati prima del previsto. Chissà se decideranno di rispondere o preferiranno far scivolare nel vuoto la polemica sollevatasi in una notte.