Il web insorge dopo il ritorno dei Damellis: "Giulia, ora tieniti le corna"

Il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è ormai ufficiale: dopo aver seminato indizi sui social, il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto dei due insieme a Pomezia, al rientro dalla spesa fatta per loro e per la famiglia di lei.

I diretti interessati, dopo il gossip che ha ufficializzato la reunion, non si sono espressi e hanno continuato a tacere. Intanto, però, la influencer ha deciso di postare un nuovo scatto sul suo profilo Instagram e il popolo della rete non ha esitato ad esprimere il proprio parere sulla notizia delle ultime ore. Nonostante i Damellis abbiano una "fanbase" molto ampia, tanti internauti non hanno apprezzato questo ritorno di fiamma, soprattutto perché la De Lellis, in più di un’occasione, aveva sottolineato come una riappacificazione con Damante fosse del tutto impensabile.

“ Tornare con Andrea? L’anno del mai ”, scriveva lei sui social poco tempo dopo la rottura con il dj veronese e la scoperta dei tradimenti che, poi, ha riportato nel libro che ha fatto tanto discutere e che ha riscosso enorme successo. Così, pochi istanti dopo lo scatto condiviso su Instagram, il web si è riversato sul profilo della De Lellis esprimendo tutto il disappunto per il riavvicinamento a Damante.

“A quando un nuovo libro Giulia? Ti suggerisco un titolo ‘L’incoerenza sta bene con tutto’”, ha ironizzato un utente, “Sei una falsa bugiarda una grande delusione! Stai con Andrea Damante, fatti mettere di nuovo le corna, tu non ti meriti Iannone e non ti meriti nessun'altro. Siete uguali tu e Damante”, ha tuonato qualcun altro, “Allora quando informi il popolo del tuo ritorno di fiamma con Andrea? Cit: le corna stanno proprio bene a tutti!”, “Le corna stanno bene su tutto tranne...ah no”, “Bona e Cornuta”, “Passando da Irama fino a Iannone cercando Damante”, “Che delusione, ancora assieme alle corna Giulia”, hanno continuato a scrivere altri internauti.

La De Lellis, di tutta risposta, ha scelto di non replicare alle accuse, agli insulti e alle offese degli hater e di tutti coloro che non hanno apprezzato la decisione di perdonare Andrea Damante. Intanto, mentre c’è chi la offende, qualcun altro non vede l’ora che i due ufficializzino una volta per tutte il ritorno di fiamma spiegando, magari, ciò che li ha spinti a riavvicinarsi.