Will Ferrell e Paul Rudd nella prossima serie tv comedy di Apple

Due tra gli attori più apprezzati del panorama comico statunitense, Will Ferrell e Paul Rudd, si ritrovano per The Shrink Next Door, serie tv di Apple da poco annunciata.

The Shrink Next Door, la trama

La serie sarà incentrata su di una storia vera e racconterà del bizzarro rapporto medico-paziente tra il dott. Isaac "Ike" Herschkopf, psichiatra delle star, e Martin "Marty" Markowitz, uno dei suoi assistiti storici. Con il passare delle sedute lo psichiatra prenderà il sopravvento nella vita di Marty, trasferendosi nella sua casa negli Hamptons, subentrando nelle questioni di famiglia e anche nella sua attività lavorativa.

Una storia di manipolazione in piena regola che sarà presentata in chiave umoristica e che garantisce già risate grazie alla sua coppia di attori protagonisti, cioè Paul Rudd nel ruolo dell’invadente psichiatra Ike e Will Ferrell in quello del paziente Marty. Le vicende di The Shrink Next Door si basano su eventi reali i quali sono già stati raccontati nell’omonimo podcast di successo del 2019 prodotto da Wondery e Bloomberg Media.

The Shrink Next Door, con il bizzarro rapporto tra i due personaggi e le dinamiche medico-paziente, ci ricorda quindi la trama di Terapia d’urto, film con Jack Nicholson nei panni dell’invadente psichiatra e Adam Sandler in quelli del povero paziente vittima di soprusi.

Will Ferrell e Paul Rudd di nuovo insieme

Will Ferrell e Paul Rudd oltre ad essere le star di punta saranno anche tra i produttori esecutivi dello show. I due hanno già lavorato insieme per Anchorman e Anchorman 2 e sono tra gli attori comici più apprezzati dei nostri tempi.

Paul Rudd, oltre a far parte dell’universo Marvel con il ruolo di Ant Man, lo scorso anno è stato protagonista della serie tv Netflix Living With Yourself. Per Will Ferrell invece l’ultimo impegno cinematografico è stato segnato da Downhill, pellicola ancora inedita in Italia in cui recita al fianco di Julia Louis-Dreyfus.

Produzione della serie tv

Alla regia di The Shrink Next Door ci sarà Michael Showalter, già sceneggiatore di Wet Hot American Summer e regista di The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no. La sceneggiatura invece porta la firma di Georgia Pritchett, già autrice di Succession e Veep.

The Shrink Next Door è stata annunciata come un miniserie tv composta da otto episodi e sarà distribuita sulla piattaforma streaming di Apple, andando così ad arricchire un catalogo che, al momento, è un po’ carente per quanto riguarda il genere della commedia esilarante.