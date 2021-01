Zaniolo ospite a C'è posta per te. Ma non tutti gradiscono la scelta

Nicolò Zaniolo è ancora ai box per via del grave infortunio al ginocchio che l'ha messo per l'ennesima volta fuori dai campi di calcio. Il talento 21enne della Roma sta proseguendo nella sua riabilitazione tra alti e bassi, con fastidiosi rumors extracalcistici circa la sua vita privata che l'hanno costretto, solo per qualche giorno, ad abbandonare i social network per le troppe critiche ricevute. La nomea del bad boy proprio non si addice a Zaniolo che ha avuto modo per riscattarsi e farsi conoscere sotto un altro punto di vista a C'è posta per te.

Un gesto nobile

Zaniolo, infatti, è stato ospite della trasmissione condotta da Maria De Filippi con l'ex canterano dell'Inter che si è presentato negli studi televisivi accompagnato dall'immancabile madre, Francesca Costa. Il giocatore della Roma è stato chiamato come "regalo" per un giovane ragazzo di 18 anni che ha perso la mamma da circa un anno, grande tifoso giallorosso e fan di Zaniolo. A organizzargli questa bella sorpresa ci ha pensato Fabrizio, il padre non biologico, che dopo la morte della madre Monia per cancro lo ha di fatto continuato a crescere come figlio suo.

"Siamo coetanei. Io ho 21 anni e tu ne hai 18. Ma non sono io a essere d’esempio per te, sei tu che sei un esempio per me" , queste le prime belle parole pronunciate da Zaniolo nei confronti di Alessandro. " Da questo momento in poi potrai contare su di me, per qualsiasi cosa. Se vorrai venire agli allenamenti a Trigoria io sono qui, basta che trovi un modo per scrivermi, su Instagram o dove vuoi tu", la promessa del 21enne di Massa nei confronti del ragazzo.

Un assegno importante

Zaniolo ha donato ad Alessandro la sua maglia della Roma, le sue scarpe da calcio, un computer ma non solo: il calciatore e la sua famiglia, infatti, hanno contribuito in maniera importante a livello economico con un assegno esorbitante mostrato sia al ragazzo che al padre. Maria De Filippi mostra prima al ragazzo la cifra donata dal giocatore della Roma su un foglietto di carta: "Hai capito di che cifra si sta parlando?". L'assegno viene poi consegnato al padre del ragazzo che scoppia subito in lacrime davanti al gesto di assoluta generosità di Zaniolo.

Social divisi

La presenza a C'è posta per te di Zaniolo e di sua mamma ha diviso i social con alcuni commenti al veleno nei suoi confronti: "Una presenza veramente inopportuna. Io che ho sempre avuto un debole per Zaniolo stasera mi é caduto definitivamente" , "Ma perché si è portato dietro sua mamma" e ancora: "Zaniolo un uomo letteralmente rovinato dal protagonismo della madre. Ennesimo talento italiano (dopo Rossi e Balotelli) buttato al vento".

C'è anche chi ha preso le difese del giocatore della Roma: "Potete criticarlo, contestarlo, essere in disaccordo sul fatto che ha sempre la mamma dietro...ma per me Zaniolo è un ragazzo dal cuore grande", "Anch'io voglio incontrarlo", "Zaniolo, mio adorato...che gesto nobile", alcuni dei commenti positivi nei suoi confronti.