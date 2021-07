Zorzi e Oppini sono peggio degli amanti

La storia infinita. Così si potrebbe definire il tira e molla tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il web ormai è impazzito e capire se i due siano ancora amici o si siano definitivamente allontanati è più complicato di un cubo di Rubik. Le ultime indiscrezioni li vorrebbero ancora legati da una forte amicizia, ma poi ecco spuntare l'unfollow dell'influencer milanese al profilo Instagram di Oppini e la telenovela ricomincia. Da settimane Tommaso e Francesco sembrano essere arrivati al capolinea della loro amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip. " Hanno litigato ", si vociferava nell'ambiente dello spettacolo. Poche ore fa, però, ecco arrivare la smentita di Oppini sui social network. Alla domanda di una fan su Instagram sul perché della loro "rottura", l'ex gieffino ha replicato seccato: " La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe un parente? Mi spiace deludere lei e molti detrattori ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi. Saluti ". I fan hanno esultato, ma poco dopo ecco arrivare la doccia fredda. Tommaso Zorzi non segue più Oppini su Instagram. Il motivo? Un commento giudicato fuori luogo dall'influencer che su Twitter ha commentato sibillino: " Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia". Il portale Whoopsee riporta poi un'altra risposta che Zorzi avrebbe dato su Twitter: "Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera, ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto! ". E apriti cielo. L'ennesimo tentativo di far parlare o vera rottura?

La storia si ripete invece a Temptation Island. Jessica Mascheroni ha lasciato il fidanzato per il single Davide e Serena Enardu l'ha difesa sul web contro tutto e tutti. Mentre il popolo dei social si è scagliato duramente contro Jessica e il suo percorso a Temptation Island, la Enardu (che nel programma fece un percorso simile lasciando il compagno Pago) l'ha difesa a spada tratta: " Sarò una voce fuori dal coro ma non me ne sbatte. Voglio dire una cosa riguardo la relazione tra Jessica e Alessandro. Cioè, lui in idromassaggio fa le bolle, fa i numeri e tutto quello che volete. Lei fa comunque dei suoi numeri a modo suo. Però sotto i post la "zocc**la è lei". Posso dire una cosa a Jessica? Hai fatto bene! ". La bella sarda non è stata risparmiata dalle critiche e tra le varie voci è spuntata anche quella di Sossio Aruta: " E ci credo che la difende...lei avrebbe fatto uguale! Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Al GF ha recitato molto bene ". Insomma, volano stracci tra i prezzemolini dei reality.