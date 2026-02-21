AAA Cercasi mascotte: Tina è sparita, turisti delusi

Giallo alle Olimpiadi: è sparita Tina. Per carità, nessun sequestro di mascotte, però effettivamente c'è delusione tra le migliaia di spettatori arrivati da tutto il mondo che torneranno a casa senza peluche. Capirete che dolore, tanto che del caso se n'è occupato perfino il New York Times nel suo sito sportivo The Athletics: l'impresa più grande di Milano Cortina si legge - è proprio quello di riuscire a trovarne una.

E infatti: del personaggio immagine di queste edizione a cinque cerchi nei negozi non è rimasto neanche un esemplare, e "in tutte le venue" (così ti rispondono gli affranti addetti dei negozi). E questo già dopo la prima settimana di gare, il che fa pensare che qualcosa in effetti sia andato storto nelle forniture. In realtà i responsabili del merchandising olimpico spiegano che dovremmo considerarlo "un segno di grande entusiasmo", resta però il fatto che l'ermellina ideata per rappresentare il volto felice del nostro Paese non c'è. E neppure Milo, il fratello che entrerà in scena alle Paralimpiadi, mentre tra felpe, magliette, spillette, tazze, cartoline e cappellini resta Flo, parente minore che raffigura un fiore fatto di fiocchi di neve. E la delusione dei cacciatori di gadget è evidente.

Il caso sta dunque montando: la fine dei Giochi è vicina. Il Comitato organizzatore ha cercato di giustificare la mancanza di mascotte "incolpando" la Gen Z: il successo tra i giovani sarebbe alla base del sold out. La spiegazione però sembra più semplice: a Parigi 2024 di mascotte nei negozi ne erano rimaste a bizzeffe, e dunque si è stati cauti nella produzione.

Però dai, diciamolo: quelli erano "copricapi frigi", e basta la parola. Mentre qui da noi resta ancora una piccola speranza: lo shop online, dove Tina si può preordinare con consegna "il 30 giugno 2026". Con calma, insomma. Olimpica.