Adani "massacra" Allegri: "Vince lo scudetto ma..."

Massimiliano Allegri è tornato a casa sua, alla Juventus, per riportare la Vecchia Signora sul tetto d'Italia e possibilmente anche d'Europa. I bianconeri dopo due stagioni difficili con Maurizio Sarri e ancor di più con Andrea Pirlo, hanno deciso di affidarsi all'usato sicuro, ad un allenatore capace di vincere cinque scudetti consecutivi alla Juventus e di farle disputare ben due finali di Champions League, poi perse contro Barcellona e Real Madrid.

Allegri è considerato un ottimo allenatore da gran parte della critica ma c'è chi negli anni si è spesso scontrato con lui per i diversi modi di vedere e concepire il gioco del calcio: l'ex difensore dell'Inter Lele Adani. L'opinionista di Sky è tornato a parlare del tecnico toscano, punzecchiandolo, durante una diretta su Twitch sulla BoboTv: "Tornano con il tecnico di tre anni fa a 9 milioni di euro a stagione, ma non c’era la crisi? Pirlo prendeva 1,8 milioni", il primo affondo di Adani.

Il monito

Secondo Adani non basterà ad Allegri vincere un altro scudetto, sarà la Champions League il vero grande obiettivo stagional dei bianconeri: "Non basterà vincere lo Scudetto, che è normale per la Juventus, ma bisogna puntare alla vittoria della Champions League, altrimenti dovevi continuare con Sarri o Pirlo", l'appunto dell'ex difensore di Fiorentina e Brescia.

"Noi facciamo delle valutazioni pensando ai risultati, ma la Juventus non va giudicata per quello che fa in Italia, ma all’estero. Perché la Juve ha alzato il livello e compete con altre otto squadre continentali e Allegri era stato mandato via per questo. Il progetto doveva continuare con Sarri, che invece è stato mandato via dopo appena un anno, e lo stesso errore si sta facendo con Pirlo perché si interrompe un progetto" , la puntura di Adani indirizzata alla Juventus.

D'accordo con Allegri il suo ex collega Antonio Cassano che è entrato in gamba tesa nei confronti della Juventus: "Per me la Juventus ha fatto un autogol, una roba vergognosa, perché ha chiesto a Pirlo la Champions e lui ha vinto anche due trofei e poi lo hanno mandato via. Se prendi Zidane, Guardiola o Klopp mi va bene, ma se deve tornare Allegri è una retromarcia incredibile. Hai preso prima Sarri e poi Pirlo per sviluppare un certo tipo di gioco e ora torni indietro di tre anni" .

