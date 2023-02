Allegri bacchetta il pubblico. Szczesny-Rabiot motivatori

«Non è da me un'arrabbiatura così ma non mi piace chi fischia a prescindere: bisogna stare tutti dalla stessa parte». Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, spiega il battibecco finale con un tifoso presente allo Stadium. «L'80-90% della gente ha capito la situazione, poi c'è chi decide di fischiare chi entra come Kean e Paredes, o De Sciglio - aggiunge l'allenatore bianconero - e questo non va bene, perché era giusto fischiare dopo la sconfitta contro il Monza, ma adesso no». Gli fanno notare che ora la sua squadra ha fatto altri tre passi importanti: «Dobbiamo giocare una gara per volta per arrivare il più in alto possibile - prosegue il tecnico livornese in conferenza stampa -, ma aggiungo anche che saremmo a 44 punti: lo ricordo per chi guarda la classifica e dice che è una stagione fallimentare, magari hanno la memory card piena e si va a sminuire il lavoro dei ragazzi». Giovedì è già Europa, anche se quella minore, l'Europa League: «Arriviamo al Nantes dopo una bella vittoria in una sfida delicata, i francesi sono una squadra fisica e non sarà semplice» conclude Allegri.

Tra i veterani dello spogliatoio, significativo l'intervento di Szczesny sullo stato emotivo dopo la penalizzazione di 15 punti: «È stata una cosa da gestire e ognuno ha avuto una reazione diversa. Io sono stato nervoso per un paio di giorni, poi mi sono alzato una mattina e ho guardato la classifica con i 15 punti conquistati sul campo. Lottare per la parte destra della classifica mi stimola meno, mi sveglio e guardo quello che abbiamo fatto sul campo... Sto cercando un equilibrio mentale per arrivare alle partite al meglio». E Rabiot: «Qui c'è stato lo spirito giusto, abbiamo giocato insieme e ci è bastato un gol... Dopo Napoli e le partite più brutte ci siamo parlati e ne siamo usciti insieme. Lavoriamo bene in allenamento e si vede, vogliamo fare bene, possiamo andare lontano in Europa e ci sono tante sfide da giocare».