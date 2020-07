Ecco tutte le "profezie" di Allegri "Juve vincerà ancora. E il Milan..."

"Non mi interessa davvero dove, sto cercando un club con cui condividere un progetto e dove ho l'ambizione di competere per vincere: Liga spagnola? Chi direbbe di no? Nessuno" sono le parole di Massimiliano Allegri in una intervista al quotidiano spagnolo Marca.

Torna a parlare di calcio Max Allegri e lo fa al quotidiano Marca tra passato, presente e futuro. In panchina, dove non siede più da giugno 2019 quando si è interrotta la sua storia con la Juve, tornerà al più presto, probabilmente già dalla prossima stagione. Il tecnico livornese non si nasconde a commenta subito le voci sul proprio futuro: ''Non mi interessa davvero dove andrò -ha rivelato- sto cercando un club con cui condividere un progetto e dove posso avere l'ambizione di competere per vincere. Non mi interessa se in Italia o all'estero. Se mi piacerebbe un'esperienza in Liga? Nessuno risponderebbe di no a questa domanda" . Non esclude dunque un futuro in Liga, campionato dove avrebbe potuto allenare in passato, al Real Madrid: "Due anni fa ci furono dei contatti ma non si concretizzarono perché avevo un contratto con la Juve e avevo un forte impegno morale nei confronti del club e del popolo bianconero" .

Il parere su Juventus e Milan

Domande anche sulla sue ex squadre. Sulla Juventus di Maurizio Sarri sempre più lanciati verso la conquista dell'ennesimo scudetto: "La Juve è costruita per vincere e vincere ancora. Solo per quello. Per questo penso che lo possa fare ancora per anni. Nelle ultime stagioni in Europa ha fatto molto bene raggiungendo due finali di Champions'' . Situazione molto più complessa invece per il Milan, impegnato nella qualificazione alla prossima Europa League e dinanzi al bivio di proseguire il lavoro di Pioli o cominciare un nuovo progetto con il tedesco Rangnick: "Ha bisogno di un progetto forte e continuo. Cambiare la squadra molto ogni stagione non ti permette di crescere" sentenzia sui rossoneri.

''Ammiro Zidane e Simeone''

Su Cristiano Ronaldo, allenato in bianconero: "Con lui la Juve ha fatto un salto in avanti, non ho subbi su questo. Se lo vedo ancora in bianconero per molti anni? Sì" . Dal portoghese a Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter da tempo nel mirino del Barcellona: "Se ha le qualità per giocare in blaugrana? Quella del Barça è una maglia che 'pesa' e bisogna avere personalità per indossarla. Lautaro ha tutte le qualità per avere successo. Sta facendo molto bene all’Inter, vedremo se in futuro potrà fare altrettanto al Camp Nou" . Sugli altri tecnici invece: "Quali allenatori spagnoli ammiro? Guardiola ovviamente, ma anche Luis Enrique. Di Zidane mi piace la forza che ha avuto nel trovare quell’equilibrio indispensabile in una squadra ricca di classe e talento come il Real. Poi dico che la posizione in cui ha schierato Casemiro è una vera e propria 'masterclass' , ha aggiunto. Grandi lodi anche per Diego Simeone, allenatore dell’Atletico, ha risposto così: "Di lui mi piace la capacità che ha di creare empatia col gruppo. Il Cholo e la sua squadra sono una cosa unica. Nessuno allenatore riesce in questo meglio di lui".

