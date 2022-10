Altro trionfo per l'Italia ai Mondiali: Elia Viviani è oro nella gara a eliminazione

Elia Viviani vince la medaglia d'oro nell'eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista di Saint-Quentin-en-Yvelines, sede dei Giochi di Parigi 2024. L'azzurro, oro olimpico nell'Omnium a Rio 2016, si conferma campione iridato precedendo il neozelandese Corbin Strong e il britannico Ethan Vernon.

Più forte della sfortuna, il ciclista veronese lo aveva promesso "correrò con tutta la rabbia che ho in corpo". Non gli era andato certo giù il 7° posto ottenuto ieri nell'Omnium. La corsa ha vissuto momenti veramente concitati che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Lo stesso Viviani, che è giunto al traguardo con un'abrasione sul polpaccio destro, è entrato in contatto con gli avversari. Per lui un veloce stop per cambiare la bici e ripartenza con brivido.

A fine gara ha festeggiato con tutto il gruppo azzurro: a bordo pista c'era anche Filippo Ganna, trionfatore con record del mondo dell'inseguimento individuale. È il sesto podio mondiale per il campione olimpico dell'Omnium a Rio 2016 e portabandiera a Tokyo 2020: oltre ai due ori nell'eliminazione, nel suo medagliere spiccano anche gli argenti nello scratch (2011) e nell'americana (2015) e i bronzi nell'Omnium (2015 e 2021). La spedizione azzurra chiude il Mondiale francese con 4 ori (Fidanza nello scratch, il quartetto femminile, Ganna e Viviani) e 3 argenti (il quartetto femminile, Rachele Barbieri nell'eliminazione e Milan nell'inseguimento individuale) e il secondo posto nel medagliere dietro l'Olanda (10 podi, ma gli stessi ori, 4).

Spoilerino: telecronaca da brividi



Il Profeta Elia Viviani è ancora CAMPIONE DEL MONDO nell'eliminazione @eliaviviani | #EurosportCiclismo | #SQY2022 pic.twitter.com/hK9cgaN10Y — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 16, 2022

Le prime parole

Raggiante Elia a fine gara, omaggiato dagli altri azzurri con una maglia celebrativa: "Finire così è veramente bello. Arrivato dall'Omnium con delusione. Sappiamo che l'eliminazione è una gara che mi viene facile, ma un Mondiale è sempre duro da vincere. La voglia di vincere era tanta. Ho anche rotto la bici all'inizio e l'ho cambiata. Una gara caotica, a livello di valori meno dura di altre, ma molto combattuta. Quando si finisce un anno così è bellissimo. Un anno tribolato, ma finito nel modo più bello. All’ultima volata sono stato concentrato solamente sul vincerla, davanti alla mia seconda famiglia, la nazionale italiana, e con la sorpresa di mio fratello qui".

Poi conclude così: " Devo congratularmi con tutti i fan francesi, perché non ho mai visto un’atmosfera come questa: sono contento di vedere che queste persone sono venute ad assistere a questo show. Adesso mi godo questa vittoria: la fine della stagione è arrivata. E la prossima settimana mi sposo". Proprio così domenica prossima Elia Viviani si sposerà al Castello di Susans, in Friuli, con la fidanzata Elena Cecchini.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?