"Il gol di Muntari? Ecco cosa sarebbe successo..."

Luca Antonini è cresciuto nelle giovanili del Milan e dopo tanto girovagare in giro per l'Italia in varie categorie tra serie A, serie B e serie C nel 2008, all'età di 26 anni è finalmente riuscito a vestire la maglia rossonera nel massimo campionato. Cinque stagioni, 111 presenze complessive e una sola rete realizzata in campionato con uno scudetto e una Supercoppa italiana messa in bacheca nella stagione 2010-2011.

Il grande rimorso

Il Milan vinse lo scudetto nel 2010-11 scucendolo dal petto dei cugini dell'Inter ma nella stagione successiva fu la Juventus di Antonio Conte a scucirlo ai rossoneri. L'annata incriminata fu quella del 2011-2021, dove in quel famoso Milan-Juventus Sulley Muntari segnò la rete del 2-0 non convalidata in quanto né arbitro, né guardalinee si resero conto di come la palla avesse nettamente varcato la linea di porta. Buffon respinse la conclusione del ghanese traendo tutti in inganno: ancora non esisteva il sensore di porta e nemmeno il Var che avrebbero di certo aiutato la terna arbitrale a non commettere un errore così madornale e decisivo dato che poi la partita finì 1-1 con i bianconeri che alla lunga vinsero un insperato scudetto.