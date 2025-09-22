Italvolley sbloccata. Rivincita col Belgio

È scoccata la scintilla per l'Italvolley maschile. La Nazionale ritrova lo spirito dei campioni del mondo nel momento più opportuno e vola ai quarti di finale battendo 3-0 l'Argentina (25-23, 25-20, 25-22).

Un successo da grande squadra quello dei ragazzi di De Giorgi, che nella prima sfida a eliminazione diretta hanno risposto da campioni quali sono dopo aver faticato nel girone eliminatorio, chiuso al secondo posto. L'Argentina, che aveva battuto e mandato a casa la Francia campione olimpica in carica, era un avversario temibile. L'Italia lo ha domato con una prestazione di spessore, che rilancia le ambizioni dei nostri per la zona medaglie. Dopo un avvio contratto, con l'albiceleste che ha provato a scappare, gli azzurri hanno ribaltato l'inerzia della partita grazie all'efficacia al servizio, che ha messo sotto pressione la ricezione avversaria rendendo più leggibile la regia di De Cecco, a un muro-difesa finalmente all'altezza e a un ritrovato Giannelli. Il capitano ha distribuito ottimamente l'attacco, mettendosi anche in proprio per chiudere con due vincenti il primo e il secondo set. Nel terzo parziale è invece salito in cattedra Romanò, firmando l'allungo decisivo con tre ace di fila, prima del punto esclamativo di Bottolo.

Il commento di De Giorgi: "Nel primo set abbiamo commesso qualche errore, poi abbiamo trovato ritmo e fiducia, migliorando il servizio e

riuscendo ad essere più ordinati, ma possiamo ancora crescere e migliorare".

Mercoledì nei quarti ci aspetta la rivincita col Belgio, che ha superato la Finlandia e ci ha battuti nel girone. Ma questa sembra tutta un'altra Italia.