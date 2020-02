Australian Open, Sofia Kenin vince il torneo battendo in finale Muguruza

Sofia Kenin si regala un sogno: la 21enne americana, infatti, ha vinto un po' a sorpresa l'Australian Open 2020 battendo in finale la più esperta Garbine Muguruza, già vincitrice di due tornei del Grande Slam, Roland Garros nel 2016 e Wimbledon nel 2017. L'attuale numero 11 del mondo ha perso il primo set per 6-4 ma non si è persa d'animo, ha lottato, si è arrabbiato con se stessa per alcuni errori gratuiti e nel secondo e terzo set è entrata in campo ancora più aggressiva azzannando la rivale spagnola andata ko in circa due ore di gioco.

La Kenin ha vinto con i parziali di 4-6, 6-2, 6-2 contro una Muguruza che sembra in controllo della partita dopo un primo set combattuto e tirato ma vinto dalla 26enne di origini venezuelane. Primo sigillo di prestigio per la Kenin che a soli 21 anni si porta a casa uno dei tornei più importanti del circus che vanno ad aggiungersi ad altri tre titoli WTA conquistati nel 2019 a Hobart, Maiorca a Guangzhou, due sul cemento e uno sull'erba. Con questa vittoria la tennista americana balzerà al settimo posto della classifica mondiale, meglio anche di Serena Williams. Dato statistico interessante: la Kenin è l'undicesima vincitrice diversa nei tornei del Grande Slam dopo Serena Williams, Ostapenko, Muguruza, Stephens, Wozniacki, Halep, Kerber, Osaka, Barty e Andreescu.

La cronaca della partita

Il primo set parte in equilibrio con la Kenin che tiene la battuta e con la spagnola che risponde e si va sull'1-1. Nel terzo gioco, però, la Muguruza strappa la battuta all'avversaria e poi conferma il break portandosi sul 3-1. All'ottavo gioco la Kenin fa il contro break all'avversaria ma nel nono gioco la 26enne si riprende il break di vantaggio e poi chiude in suo favore con il punteggio di 6-4.

Nel secondo set la Kenin non si perde d'animo e anzi entra in campo più combattiva che mai: l'americana strappa il servizio a Garbine nel quarto gioco e si porta sul 3-1, allunga sul 4-1 e chiude il set rapidamente in suo favore per 6-2 rubando ancora la battuta all'avversaria nell'ottavo gioco che le consegna anche il set.

Nel terzo e decisivo parziale si arriva sul 2-2 e nel quinto gioco la Kenin va sotto 0-40 ma recupera e non si fa brekkare. Il break addirittura lo fa lei nel sesto gioco portandosi sul 4-2 e poi sul 5-2 tenendo la battuta. La spagnola è sulle gambe e a terra moralmente e cede ancora una volta la battuta regalando la vittoria alla 21enne americana.

