Balotelli e la minorenne al telefono: "Ti ho detto 3 volte di smetterla"

''Ti dicevo di smetterla, di smetterla, di smetterla''. ''Quando ho visto che ti faceva male, ho smesso'', spunta il contenuto della telefonata tra Mario Balotelli e la ragazza vicentina, indagata per presunta estorsione, insieme al suo avvocato Roberto Imparato.

Dopo le dichiarazioni del legale della ragazza e la rivelazione dei primi atti delle due inchieste sul caso, adesso spunta un file audio di una telefonata tra Balotelli e la giovane vicentina con cui aveva avuto degli incontri amorosi, ai tempi in cui giocava nelle file del Nizza. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il 15 gennaio 2018 quando l'allora 17enne vicentina si presentò alla caserma dei carabinieri di Asolo, in provincia di Treviso per denunciare il calciatore di violenza sessuale fornì anche la registrazione di una telefonata, fatta nell'autunno precedente, appena tornata da Nizza. Adesso quel file audio è agli atti dell'inchiesta.

La conversazione

Nella telefonata si sente la ragazza ripercorrere l'incontro di quella sera all'High Club, un locale della cittadina della Costa Azzurra. Vari approcci, baci e rapporti sessuali consumati tra i due, circostanze tuttavia mai negate da Balotelli, che però assicura di non averla costretta a fare nulla contro la sua volontà e di avere sempre creduto che fosse maggiorenne. Il passaggio più delicato è quando la vicentina racconta: ''Ti dicevo di smetterla, di smetterla, di smetterla''. A quel punto una voce maschile davvero molto simile a quella di Super Mario risponde: ''Tu mi hai detto 'Mi fa male'. All'inizio ho detto 'Va buò gli farà male...'. La seconda volta gli fa male e ho detto 'Può resistere'. E la terza volta ho visto che ti faceva male e ho smesso'' . In ogni modo Balotelli ha sempre negato ogni costrizione fisica ed è quanto lo si sente ribadire in diversi momenti della conversazione: ''Non ho mai costretto nessuna'' e poi ancora: ''Quando ti ho vista che faceva male subito ho smesso''.

Le ipotesi della Procura

Resta in ogni caso da chiarire perchè la ragazza decida di registrare quella telefonata. Secondo gli inquirenti di Vicenza farebbe parte del piano architettato con la complicità dell'avvocato trevigiano Roberto Imparato, per la quale la Procura chiede il processo con l'accusa di estorsione visto che avrebbe chiesto 100 mila euro per convincere la ragazza a non presentare denuncia evitando anche di rivelare alla stampa la notizia dell'inchiesta. A questo proposito lo stesso Balotelli nell'esposto presentato a dicembre 2017 fa riferimento ad una strana telefonata: ''Non mi aveva mai parlato in quel modo e avevo la sensazione fosse in presenza di altre persone. Mi diceva di non essere maggiorenne come invece mi aveva sempre detto ma di avere 16 anni poi diceva che aveva subito violenza...ero esterefatto non capivo, le rispondevo non era vero ma pensavo volesse solo la mia attenzione'' . Una seconda conversazione è stata registrata dallo stesso calciatore che l'ha consegnata alla Procura ed è ancora al vaglio dei magistrati.

