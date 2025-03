Brignone, la febbre del sabato sera per ballare con la grande coppa

Ascolta ora 00:00 00:00

Una discesa che vale due coppe, quella grandissima e generale e quella di specialità che è gigantesca, se si pensa che Federica Brignone ha cominciato a vincere nella disciplina solo a gennaio 2025.

Ed ancora: tre gare per fare 18 punti e lasciarsi alle spalle l'amica e rivale Lara Gut Behrami. Serve un atto di Fede per chiarire il teorema che porta ad un risultato storico e che Brignone potrebbe agguantare già fra poche ore (Diretta Tv Rai Due e Eurosport della discesa alle 19.30), in serata per il fuso, sulle nevi di Sun Valley. Con la suspense delle ultime nevicate, in Idaho sono tornati il sole ed il gelo.

La situazione della coppa overall vede Federica Brignone (1454), ad un passo dal trionfo su Lara Gut Behrami (1072) con Sofia Goggia (931) in lizza per la terza piazza. Per la generale basta arrivare 14sima, a prescindere da Gut, oppure anche oltre, senza che vinca Lara.

Ma se Fede vuole anche la discesa, occorre arrivare in fondo, ed arrivarci bene perché i distacchi sono minimi: Brignone (384) comanda su Huetter (368) e Goggia (350).

Nei giorni in cui, 30 anni fa esatti, Alberto Tomba vinceva la sua prima ed unica coppa del Mondo generale, c'è un'altra azzurra che va per un bis leggendario. Per lei è già pronta una pista che le verrà intitolata in quel di Courmayeur, ai piedi del monte Bianco, con una grande festa il 30 marzo. Dopo questa febbre del sabato sera, per Brignone ci sono anche altre sfide aperte.

Nel superG sarà ancora sfida fra Fede e Lara divise da 5 punti, con Goggia un centinaio di punti indietro.

In gigante altro duello: Robinson ha 20 punti di vantaggio su Brignone. In campo maschile Marco Odermatt si è già portato avanti. Già sua la overall 2025, con record di punti assicurato. Suo anche il superG su Vincent Kriechmayr e Stefan Rogentin.

Le gare di Sun Valley non faranno altro che sancire per «eccesso» la sua supremazia.

Partita, però, aperta per la discesa (Dirette Tv alle 18): la coppa andrà ad Odi (605) o Franjo Von Allmen (522) con Alexis Monney, a difendere la terza posizione.

L'unica classifica senza il nome Odermatt è lo slalom con una partita a tre fra Henrik Kristoffersen (612), Loic Meillard (565) e Clement Noel (526).