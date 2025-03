Brignone, oggi primo match point per la grande coppa

Ascolta ora 00:00 00:00

La valanga rosa fa doppietta in gara uno a La Thuile, nel superG vinto da Emma Aicher su Sofia Goggia per il soffio di 6/100, con Federica Brignone terza a 39/100. Per una volta, però, i titoli non sono per il derby interno SofiFede, ma si guarda alla classifica generale. Una, la carabiniera di La Salle che gioca in casa, gongola anche dal terzo posto del podio: «Ho voluto strafare, ho rischiato, ma a questo punto va bene cosi», scarica a terra tutta la sua viglia di vincere Brignone. L'altra, la ticinese di Comano, spara a zero sulle condizioni di gara: «La pista non era sicura, si è voluto correre lo stesso, non venitemi più a parlare di sicurezza», il j'accuse dell'elvetica su un tracciato accorciato e a suo dire «pieno di buchi» per la tanta neve che gli organizzatori hanno dovuto domare in queste ore.

Tensione da finale di partita a La Thuile dove la Brignone si prende un podio tutto rischi rimediando anche una botta al polso con tanto di ghiaccio e cure al parterre - e allunga di 10 punti il distacco nella classifica generale sulla Gut Berhami che, ieri, le è finita dietro per 8/100 di comprensibile mugugno. Un distacco sufficiente a far salire la tensione fra le due principali rivali della coppa overall. Divise da 332 punti, nel superG bis, che si spera il meteo concederà di disputare oggi (Tv alle 11), Fede potrebbe già farla sua con la matematica, portandosi avanti con gli obiettivi di stagione: è infatti in lizza per un posto al sole anche in superG, gigante e discesa.

Le combinazioni per il «coppone» generale (servono 68 all'azzurra) sono due: Fede prima e Lara dopo l'ottava piazza, oppure Fede seconda e Lara dalla 19ª in giù. Se non si chiuderà oggi, l'appuntamento sarà rimandato alle finali di Sun Valley, con le ultime 4 gare disponibili, al netto degli slalom che nessuna delle due, ad oggi intende fare.

Goggia si erge ad arbitro: «Era una pista misto mare: ci avevano avvertiti». La suspence è palpabile: anche uno degli addetti di pista si è sentito male ed è stato elitrasportato in ospedale. Domani gli uomini in gigante ad Hfjell (Tv 9.30 e 12.30).