Brutta disavventura per Kvaratskhelia: rubata l'automobile

Brutta disavventura per il talento del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Al 21enne georgiano, infatti, è stata rubata l'automobile, una Mini. Il furto è avvenuto nella notte a Cuma, Pozzuoli, dove vive l'ex Dinamo Tblisi. Secondo le prime ricostruzioni i ladri sono entrati nel parco in cui vive il calciatore, che sarebbe stato in casa al momento del furto, non accorgendosi di quanto avvenuto poco prima. Kvaratskhelia ha denunciato regolarmente il furto alle forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto.

Auto dei giocatori del Napoli già altre volte nel mirino dei ladri di recente: nell'ottobre del 2021 era toccato all'allenatore Luciano Spalletti e al centrocampista Diego Demme. L'auto del tecnico, una Fiat Panda, venne rubata in corso Vittorio Emanuele, all'esterno dell'Hotel Britannique, dove l'ex allenatore dell'Inter alloggiava. Mentre quella dell'ex tedesco del Lipsia, una Fiat 500 Abarth, venne rubata in zona Posillipo. Anche Piotr Zielinski, nel periodo precovid, subì un furto all'interno della sua auto: gli furono sottratti un navigatore e un'autoradio.

Una grande sorpresa

Kvaratskhelia è stato acquistato in estate per non far rimpiangere l'ex capitano Lorenzo Insigne. In realtà, il georgiano l'ha sostituito più che degnamente con otto reti stagionali e 10 assist. Il classe 2001 è l'emblea del Napoli di Luciano Spalletti che ha perso la sua prima partita stagionale, ininfluente, contro il Liverpool. Primo posto in campionato con 32 punti messi insieme in 12 giornate frutto di 10 vittorie e 2 pareggi contro Lecce e Fiorentina, cinque vittorie, primo posto nel girone e appunto una sola sconfitta maturata contro i Reds e la possibilità di aver un sorteggio morbido lunedì 7 novembre a Nyon.

Il Napoli per lui ha investito una cifra vicina ai 10 milioni di euro ma ora ne vale molti di più. Merito del grande lavoro di scouting degli azzurri e della lungimiranza del presidente Aurelio De Laurentiis sempre abile ad annusare gli affari. Kvaratskhelia ha già stregato tutti in Italia ma soprattutto in Europa da dove arriveranno le maggiori insidie per il Napoli. Jurgen Klopp ha già manifestato il suo interesse per il 21enne: “Vi confesso che Kvaratskhelia mi piace, molto. È un buon giocatore, veramente difficile da affrontare. Kvara è davvero veloce. Quando gli dai lo spazio del primo movimento, un minimo di spazio… è già andato. Ha velocità, è furbo, va dentro e fuori ai difensori senza sosta. È on fire e non si fa innervosire. Mi piace!".