Brutto incidente alla partenza a Silverstone: grande paura per Zhou

Attimi di paura durante la partenza del gran premio della Gran Bretagna, a Silverstone. Diverse vetture sono venute a contatto causando un bruttissimo incidente che ha coinvolto diverse vetture tra cui quelle di George Russell, Esteban Ocon, Tsunoda ma soprattutto quella del cinese Zhou che è stato traspotato in barella, insieme ad Albon, al medical center per accertamenti.



Bandiera rossa e gara sospesa a orario da destinarsi ma prima bisognerà accertarsi delle condizioni di salute del pilota 23enne dell'Alfa Romeo che però pare stia bene fortunamente. Ecco il comunicato ufficiale:

Following a crash at the start of the British Grand Prix, Zhou Guanyu is conscious and now at the circuit’s medical centre to undergo evaluation. #BritishGP