Bryant, un black out tra elicottero e torre di controllo prima dello schianto

Poco prima dello schianto, l'elicottero Sikorsky SK-76B con a bordo Kobe Bryant, la figlia e altre sette persone è stato lasciato solo. Nella nebbia, senza assistenza. Il controllore di volo in contatto con il velivolo aveva finito il turno e chi è subentrato ignorava la presenza sull'elicottero. Poi l'impatto contro la collina. È questo, come spiega il Corriere, uno dei dettagli che emerge dall'aggiornamento delle indagini sull'incidente condotte dall'agenzia investigativa americana Ntsb.

Il documento riporta le condizioni meteo proibitive di quella mattina e di un black out temporaneo tra l'elicottero e la torre di controllo. Poco dopo le 9 di mattina del 26 gennaio, il velivolo dell'ex stella dei Los Angeles Lakers è partito dall'aeroporto di Santa Ana con destinazione Camarillo. Poi, il meteo è peggiorato e la visibilità ridotta ha costretto il pilota Ara Zobayan a procedere con l'aiuto degli strumenti di bordo e a chiedere l'autorizzazione a procedere in modalità " volo a vista speciale ". Il pilota si è così messo in contatto con diverse torri di controllo fino a quando dall'aeroporto della California del Sud gli hanno comunicato che il radar non riusciva a captare l'elicottero di Bryant che stava volando troppo basso. Così il servizio di assistenza si è interrotto e il velivolo è stato lasciato a se stesso.

Nel frattempo, il controllore che fino a poco prima aveva interagito con Zobayan ha lasciato la sua postazione. Pochi minuti dopo, il pilota ha contattato di nuovo la torre per comunicare di voler salire di quota a causa della nebbia e di aver bisogno dell'aiuto da terra. A rispondere, un nuovo controllore che non sapeva nulla del volo. Zobayan gli ha comunicato di voler salire a 1.200 metri di quota. Poi il silenzio.

Due minuti dopo, al 911 è arrivata la telefonata che ha dato l'allarme. Un testimone ha raccontato che l'elicottero su cui viaggiava Kobe Bryant è scomparso nella nebbia per pochi secondi prima di finire il volo contro la collina.