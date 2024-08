Osi, c'è il Chelsea. Adli passa in viola

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli ha deciso di non badare a spese per accontentare Antonio Conte e costruire una squadra da Scudetto. Doppio colpo in Premier League da 60 milioni per la società del presidente De Laurentiis, che ha completato gli acquisti di Romelu Lukaku (Chelsea) e Scott McTominay (Manchester United). Entrambi verranno pagati 30 milioni e sbarcheranno oggi a Roma per le visite mediche di rito a Villa Stuart, dopodiché faranno rotta nella Capitale verso gli uffici della FilmAuro per firmare i contratti. Il belga si legherà al club azzurro fino al 2027; mentre per il centrocampista scozzese accordo quadriennale. In uscita inizia a muoversi qualcosa sul fronte Osimhen (in foto), che ha detto no all'Al-Ahli per restare in Europa. Occhio al Chelsea che potrebbe clamorosamente tornare alla carica per il nigeriano dopo averlo snobbato tutta l'estate. Sullo sfondo c'è sempre il Psg, che studia la situazione e potrebbe bussare last minute l'ultimo giorno per un colpo al ribasso. Pericolo che il Napoli spera di scongiurare, tanto da accontentarsi di appena 70 milioni dopo che a inizio estate ne voleva 130 (clausola rescissoria).

Porte girevoli in casa Atalanta: arriva Rui Patricio (contratto annuale) al posto di Musso che si accasa all'Atletico Madrid in prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto a 7 milioni. I nerazzurri chiudono anche l'acquisto del centrale Kossounou dal Bayer Leverkusen in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (25 milioni). La Fiorentina prende in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto (10 milioni) Adli dal Milan. Dovesse partire anche Bennacer (piace gli arabi dell'Al-Qadsiah) i rossoneri tornerebbero alla carica per Manu Konè del Gladbach.

Per strapparlo ai tedeschi servono, però, almeno 20 milioni. Infine la Roma si assicura Danso dal Lens per 25 milioni (bonus compresi) in prestito con obbligo di riscatto: contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione.