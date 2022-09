Calhanoglu-Theo, alta tensione prima del derby: ecco cos'è successo

Theo Hernandez ha giocato un derby intenso e solitamente quando vede l'Inter si carica. Il difensore francese in campo ha disputato una partita attenta e diligente con poche incursioni ma con tante chiusure preziose e soprattutto con tante piccole accortezze nei confronti dei suoi avversari.

L'ex Real Madrid infatti ha discusso in campo con Denzel Dumfries beccandosi un giallo al minuto 9' per scorrettezze reciproche, mentre prima della Stracittadina ha discusso con il suo ex compagno di squadra Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, ha deciso di non dare il cinque a Theo prima del fischio di inizio, con il francese che gli ha rifilato un buffetto dietro la testa:

I macachi parlano e insultano Calhanoglu ma se avesse segnato quel siluro a fine partita vi suicidavate in massa live dallo stadio. Dovete solo baciare i piedi a Maignan che l’ha parata non sa nemmeno come https://t.co/SrNggtRjCt — FM (@9cesco) September 3, 2022

I dissapori risalgono naturalmente alla passata stagione quando il turco esultò sotto la sud mettendosi le mani tese alle orecchie. Ma non solo, visto che lo stesso Calhanoglu è stato a sua volta insultato durante i festeggiamenti scudetto del Milan e non solo dai supporter del Diavolo ma anche da parte di alcuni suoi ex compagni. Dopo il buffetto ricevuto, il 28enne turco ha detto qualcosa a Theo Hernandez ma poi il tutto è finito lì e in campo i due non si sono mai scontrati.

Non solo Calha

Theo Hernandez ha prima litigato con Calhanoglu e ha poi completato la sua opera provocatoria in campo con Denzel Dumfries. I due, infatti, sono venuti a contatto al minuto 9 con il francese che ha poi spinto l'olandese che ha reagito spingendo a sua volta l'esterno sinistro del Milan. L'arbitro Chiffi per tenere a bada l'incontro ha sventolato ad entrambi il cartellino giallo con i due che sono rimasti in campo per tutti e 96 i minuti di gioco senza incorrere in altre sanzioni disciplinari che avrebbero significato l'espulsione.