Cardinale euforico: "Dobbiamo portare il Milan il più in alto possibile"

Gerry Cardinale è il presente e il futuro del Milan. Il numero uno di RedBird è di fatto il nuovo proprietario del club di via Aldo Rossi e queste sono le sue prime parole da rossonero: "Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il Club, il suo management e i milanisti di tutto il mondo per continuare a spingere il Milan sempre più in alto negli anni a venire" , le prime parole del 53enne americano. "La filosofia di investimento di RedBird e i risultati conseguiti nel mondo dello sport hanno dimostrato che le società calcistiche possono avere successo in campo, mantenendo allo stesso tempo un profilo finanziario sostenibile" , il commento di un euforico Cardinale che non vede l'ora di riportare il club sul tetto d'Europa e del mondo.

Cardinale, dirattamente dal quartier generale del club, Casa Milan, ha poi fissato gli obiettivi e ringraziato Elliott per il lavoro svolto in questi anni: "Siamo onorati di essere parte dell'illustre storia di AC Milan e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del Club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e mondiale. Tengo a ringraziare Gordon Singer e l'intera squadra di Elliott per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi quattro anni nel riportare il Milan ai vertici della Serie A".

Elliott e la lettera ai tifosi

Il fondo americano ha ceduto ad un altro fondo di investimento a stelle e strisce ma resterà all'interno del club rossonero come socio minoritario. Gordon Singer ha voluto scrivere una lettera ai tifosi del Diavolo per "congedarsi" dopo 4 anni intensi: "Un campionato davvero unico si è appena concluso con la tanto desiderata gioia della vittoria della Serie A, come tutti ci auguravamo. È stato un risultato conquistato con duro lavoro, sacrificio e grande spirito di squadra. Durante tutta la stagione, i nostri giocatori hanno affrontato non solo sul campo rivali di valore ma anche tanti che dubitavano del nostro successo. Nonostante tutto, non abbiamo mai smesso di crederci e il club ha risposto vincendo lo scudetto, il primo dal 2011" , inizia così la toccante lettera di Elliott.

Elliott’s Letter of Gratitude to AC Milan



View here https://t.co/Ks8cesLeby pic.twitter.com/YeVsQFh1W5 — June 1, 2022