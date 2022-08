Cento Dybala, una doppietta per Mourinho capolista

È finalmente Joya anche a Roma. Due gol in poco più di mezz'ora per cancellare lo zero nella casella marcature con la nuova maglia giallorossa e raggiungere quota 100 in serie A. Alle marcature multiple, almeno in campionato, Paulo Dybala non era più abituato: l'anno scorso (il 2 novembre) era arrivato l'uno-due allo Zenit in Champions, ma in A bisogna risalire addirittura al 7 aprile 2018, quando il portiere del Benevento Puggioni incassò tre reti in un sol colpo dall'argentino. Adriano Galliani, ieri in tribuna a Roma, avrà sofferto tantissimo, essendo uno dei primi estimatori di Dybala. Che avrebbe voluto a Monza più di Icardi («avevo invitato i suoi agenti a casa mia, ma il giocatore voleva un club che facesse le Coppe», la confessione del dirigente dei brianzoli in una recente intervista) ma anche al Milan nel 2015 quando la Joya passò dal Palermo alla Juve. Zamparini lo aveva già promesso ad Andrea Agnelli nonostante l'offerta dei rossoneri avesse pareggiato quella bianconera.

Dopo il palo di Salerno e l'assist per l'1-1 di Abraham all'Allianz Stadium, finalmente un gol per Paulo. Anzi due che in un Olimpico ancora sold out affossano le già flebili speranze di un Monza apparso troppo rinunciatario nel primo tempo nonostante un possesso palla superiore agli avversari (il momento migliore prima dell'1-0 nei 17 minuti ricchi più di sbadigli che di gioco) e ancora una volta disattento dietro - vedi le ripartenze da cui nascono i gol della squadra di Mourinho e un Marrone in evidente difficoltà contro Abraham -. A inizio ripresa, brianzoli più intraprendenti (Caldirola spizza un pallone in area che potrebbe diventare pericoloso) anche a costo di esporsi ai contropiedi della Roma. Pellegrini, Dybala e Abraham sfiorano il tris che arriva poi con la zuccata di Ibanez. Stroppa cambia l'intero attacco - fischiato l'ex Caprari - ma la gara è ormai chiusa. Solo il tempo di registrare il debutto di Belotti in giallorosso (con tanto di gol sfiorato) e una traversa scheggiata da Machin, ex Primavera della Roma.

Mourinho per una notte da solo al comando della classifica con 10 punti in attesa delle altre sfide con le note stonate degli infortuni di Kumbulla ed El Shaarawy, Monza ancora fermo a zero con quattro ko di fila insieme alla Cremonese. Dopo l'Atalanta lunedì prossimo, l'11 settembre il primo vero test match per la salvezza a Lecce.