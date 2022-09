Champions: crisi nera Juve, 1-2 col Benfica. E il Napoli stende i Rangers 3-0

Brutta sconfitta casalinga della Juventus di Massimiliano Allegri che rischia di compromettere il cammino in Champions League. I bianconeri, dopo essere passati in vantaggio con Arkadiusz Milik si sono fatti riprendere nel punteggio dai lusitani grazie al rigore realizzato da Joao Mario a fine primo tempo, concesso per un fallo di Miretti su Ramos, e dalla rete di Neres al minuto 55'. L'ex Ajax è lesto a ribadire in rete un bel tiro di Rafa Silva ben parato da Mattia Perin. Da quel momento in poi la Juventus smette di giocare rischiando di capitolare. Il palo di Moise Kean al 71' e il gol divorato da Bremer al minuto 88' sono le due grandi occasioni per i bianconeri che non sono però riusciti quantomeno a pervenire al pareggio.

Nell'altro match del girone il Psg va sotto contro il Maccabi Haifa, in trasferta, ma alla fine la ribalta grazie ai gol di Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar. Parigini a quota 6 punti così come i portoghesi, bianconeri e israeliani fermi a quota 0. Ora serviranno sei punti contro il Maccabi sperando che il Psg faccia altrettanto contro il Benfica: in caso contrario la qualificazione agli ottavi di finale diventerebbe quasi impossibile per i ragazzi di Allegri che non possono più permettersi di sbagliare. Resta una serata amara e negativa per i bianconeri che non sono ancora riusciti seriamente ad ingranare in questa stagione partita con il freno a mano tirato.

Il tabellino 1-2

Juventus: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (58' De Sciglio), McKennie, L.Paredes, Miretti (58' Dimaria), Kostic (70'Kean); Milik (70' Fagioli), Vlahovic.

Benfica: Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernández, Florentino Luís; Neres, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos.

Reti: 6' Milik (J) 44' Joao Mario (B), 55' Neres (B)

Il Napoli di Luciano Spalletti gioca una buona partita sul campo dei Glasgow Rangers, sbaglia due rigori con Piotr Zielinski ipnotizzato dal 40enne McGregor ma alla fine segna tre gol ed ed espugna l'Ibrox Stadium. In uno stadio da brivido, con i tifosi scozzesi che si sono presi la scena con la coreografia dedicata alla scompars Regina Elisabatta II, gli azzurri creano tanto, colpiscono un palo nel primo tempo con Zielinski ma non riescono a sfondare.

Nella ripresa l'epidosio, al minuto 56', che potrebbe cambiare la partita a favore del Napoli: Sands interviene in maniera scomposta in area su Giovanni Simeone e già ammonito viene espulso dallo spagnolo Lahoz che concede il rigore. Dal dischetto McGregor respinge il tiro rasoterra di Zielinski ma sulla ribattuta Politano la mette dentro. L'arbitro, però, richiamato dal Var annulla la rete e fa ribattere il penalty per il movimento anticipato sia del portiere che di Politano.

Ancora Zielinski-McGregor, il polacco calcia nello stesso angolo e para ancora il tiro dell'ex Udinese. Il Napoli non si scompone e continua a giocare e al 67' ottiene un altro rigore per il fallo di mano di Barisic sul tiro di Kvaratskhelia. Dal dischetto si presenta Politano che questa volta fredda McGregor, alla sua sinistra. Gli azzurri continuano a macinare gioco e trovano il secondo e il terzo gol prima con Raspadori, dopo un dai e vai con un compagno e un tiro all'angolino alla sinistra di McGregor e poi in pieno recupero con Ndombelé. Con questo successo il Napoli sale a quota 6 punti, il Liverpool è fermo a quota 3 con l'Ajax, zero punti per i Rangers.

La meravigliosa coreografia dei tifosi dei Rangers Glasgow prima della partita contro il Napoli pic.twitter.com/Nh3b6ly9wo — Marco Castelnuovo (@chedisagio) September 14, 2022

Il tabellino 0-3

Glasgow Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Arfield, Lundstram, Jack, S. Davis, Kent; Morelos

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Reti: 68' Politano (N), 85' Raspadori (N), 91' Ndombelé (N)