Champions League, il Milan pesca il Chelsea, la Juventus il Psg. Inter da incubo contro Barcellona e Bayern

L'urna di Istanbul non è stata per niente benevola con le italiane ma soprattutto con l'Inter di Simone Inzaghi che è stata sorteggiata in un girone di ferro insieme al Bayern Monaco e al Barcellona. A chiudere il girone C i cechi del Viktoria Plzen che solo sulla carta potrebbero essere la squadra materasso di un raggruppamento che non vedrà agli ottavi una tra Inter, Bayern e Barcellona.

Il Milan di Stefano Pioli, invece, può esultare dato che è finito nel gruppo E con il Chelsea di Thomas Tuchel, unica vera insida verso gli ottavi di finale. I rossoneri sono stati poi sorteggiati con Salisburgo e Dinamo Zagabria, due squadre che meritano rispetto ma sulla carta assolutamente alla portata dei campioni d'Italia in carica. Anche la Juventus di Massimiliano Allegri storce un po' il naso per aver pescato il Psg del trio delle meraviglie Messi-Mbappé-Neymar.

I bianconeri affronteranno anche i portoghesi del Benfica e gli israeliani del Maccabi Haifa ma il girone H sembra assolutamente alla portata della Vecchia Signora. Girone impegnativo ma fattibile per il Napoli di Luciano Spalletti sorteggiato con l'Ajax campione d'Olanda e il Liverpool di Jurgen Klopp vicecampione d'Europa. A chiudere il girone A i temibili Glasgow Rangers.

Le sfide si giocheranno tra andata e ritorno tra il 6 settembre e il 2 novembre con sei partite compresse in meno di due mesi dato che dal 13 novembre prenderanno il via i Mondiali in Qatar.

Ecco gli otto gruppi della Champions 2022-2023:

GRUPPO A

AJAX, LIVERPOOL, NAPOLI, GLASGOW RANGERS

GRUPPO B

PORTO, ATLETICO MADRID, BAYER LEVERKUSEN, BRUGES

GRUPPO C

BAYERN MONACO, BARCELLONA, INTER, VIKTORIA PLZEN

GRUPPO D

EINTRACHT FRANCOFORTE, TOTTENHAM, SPORTING LISBONA, MARSIGLIA

GRUPPO E

MILAN, CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA

GRUPPO F

REAL MADRID, LIPSIA, SHAKHTAR DONETSK, CELTIC

GRUPPO G

MANCHESTER CITY, SIVIGLIA, BORUSSIA DORTMUND, COPENAGHEN

GRUPPO H

PSG, JUVENTUS, BENFICA, MACCABI HAIFA

Le date della Champions League

Fase a gironi

6-7 settembre: prima giornata

13-14 settembre: seconda giornata

4-5 ottobre: terza giornata

11-12 ottobre: quarta giornata

25-26 ottobre: quinta giornata

1-2 novembre: sesta giornata

Ottavi di finale

14-15 e 21-22 febbraio 2023: andata ottavi di finale

7-8 e 14-15 marzo 2023: ritorno ottavi di finale

Quarti di finale

11-12 aprile 2023: andata quarti di finale

18-19 aprile 2023: ritorno quarti di finale

Semifinali e finale

9-10 maggio 2023: andata semifinali

16-17 maggio 2023: ritorno semifinali

10 giugno 2023: finale allo stadio Ataturk di Istanbul