Chiesa scatenato in discoteca: l'attaccante della Juventus è su di giri

Federico Chiesa è stato il grande crack della nazionale di Roberto Mancini ad Euro 2020. Il 23enne della Juventus è partito in sordina ma pian piano ha rubato il posto da titolare a Domenico Berardi risultando costantemente l'uomo in più degli azzurri. Qualcuno lo ha definito "lo spaccapartite" ed effettivamente i suoi gol contro Austria e Spagna sono risultati poi decisivi. La Juventus l'ha blindato e non intende privarsene viste le sue grandi doti calcistiche, tecniche e agonistiche. Qualcuno, però, ha potuto notare delle altri doti nascoste ma non sul terreno di gioco bensì in discoteca.

Chiesa scatenato

Il figlio d'arte si trova ora meritatamente in vacanza dopo un anno intenso tra Juventus e nazionale e si sta rilassando come meglio non potrebbe. Un video postato sui social da qualche tifoso testimonia come l'ex giocatore della Fiorentina si stia divertendo e non poco in discoteca, forse anche un po' alticcio come si può vedere dal video che sta facendo rapidamente il giro del web:

Storie di un ragazzo qualunque

La stagione è stata impegnativa e dura per tutti e dopo aver giocato ogni tre giorni tra campionato, Champions League e Coppa Italia, oltre naturalmente all'Europeo durato un mese per gli azzurri, con tutte le complicanze del caso legate al Covid-19 ci sta che Chiesa voglia tirare il fiato divertendosi come ogni altro ragazzo della sua età. Dopo un mese e mezzo di ritiro nella bolla azzurra il figlio d'arte ha deciso di scatenarsi nei festeggiamenti in una discoteca visti anche i suoi soli 23 anni d'età. T-shirt sportiva, allegro e come detto forse un po' alticcio ma comunque sempre composto nel suo atteggiamento.

Un paio di settimane di vacanza per ricaricare le pile in vista della prossima stagione che dovrà essere quella del rilancio per la Juventus che ha deciso di puntare sull'usato sicuro, ovvero Massimiliano Allegri. Chiesa sarà sicuramente una delle punte di diamante della squadra bianconera che tenterà di detronizzare l'Inter di Simone Inzaghi e di fare bene in Europa dato che nelle ultime tre stagioni la Vecchia Signora ha fatto registrare un'eliminazione ai quarti di finale due agli ottavi di Champions League. Per il momento, però, Federico si gode le sue vacanze e si scatena in discoteca in attesa di scatenarsi sul terreno di gioco per la gioia dei tanti tifosi della Juventus.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?