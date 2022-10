Choc per Mourinho e la Roma. Ecco cosa succede a Dybala

Paulo Dybala ha segnato su rigore il gol del definitivo 2-1 contro il Lecce ma subito dopo aver realizzato il penalty non ha nemmeno esultato per via dell'infortunio muscolare al quadricipite. L'ecografia effettuata questo pomeriggio a Trigoria ha confermato la lesione al quadricipite femorale alla coscia sinistra che lo terrà fuori dai campi di gioco per le prossime 4-8 settimane. Nelle prossime 24-36 ore, appena il versamento sarà ridotto, si conoscerà lo stop "reale" della Joya che rischia concretamente di saltare i Mondiali di Qatar 2022.

Ovviamente, al momento, la priorità dell'argentino è recuperare prima che inizino i Mondiali tra circa 40 giorni per essere a disposizione dell'Albiceleste. L'ex Juventus dalla stagione 2020-2021 ad oggi ha subito la bellezza di 11 infortuni più o meno gravi che l'hanno tenuto fuori dai campi di gioco per 36 partite, che aumenteranno visto l'ultimo suo stop forzato che mette nei guai Mourinho e la Roma.

Carriera costellata dagli infortuni

Dybala è sempre stato abbastanza costante in carriera ma negli ultime stagioni ha subito diversi stop per problemi muscolari che gli hanno fatto saltare diverse partite e non permesso di essere costante. Con la maglia della Juventus la Joya è quasi sempre andato oltre le 40 partite stagionali: 46 gettoni e 23 reti nella sua prima stagione in bianconero, 48 con 19 perle nella seconda, 46 presenze e 26 reti nella sua terza stagione (la migliore in carriera), 42 partite e 10 reti nella sua quarta annata alla Juventus, 46 e 17 reti nell'anno di Sarri, da quel momento in poi il lento declino. 26 presenze con Andrea Pirlo, 39 nella passata stagione. Undici presenze con la Roma in questa stagione ma ora sarà costretto a saltare 9 partite, 6 di campionato e 3 di Europa League.