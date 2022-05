"Ci crediamo fino alla fine...": Pioli esulta, ma la verità sul suo Milan è un'altra

"Quel gol è stata una liberazione" , ha commentato Pioli a fine partita riferendosi alla rete siglata da Rafael Leao a 8 dal 90esimo contro la Fiorentina. "Perché avevamo avuto diverse occasioni. Abbiamo giocato con la mentalità giusta, lavorando da squadra in una partita, come normale che sia, con un po' di tensione. Siamo soddisfatti per noi e per i nostri tifosi la squadra ha giocato e lottato contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Lottiamo per un obiettivo importantissimo e sentiamo tutti la tensione, ma i calciatori nonostante la giovane età stanno facendo veramente bene e stanno dimostrando di saper soffrire", il commento di Stefano Pioli ai microfoni di Dazn.

Vero è che il Milan è una squadra giovane e che ci crede fino alla fine ma nelle ultime due giornte contro Lazio e Fiorentina ha approfittato di due strafalcioni di Acerbi-Marusic e del portiere viola Terracciano per ottenere i tre punti. La domanda è: senza questi regali natalizi, fuori periodo, cosa direbbe ora Pioli? Per questa ragione e per questa motivazione è l'allenatore rossonero l'uomo in meno di questa settimana perché in realtà la sua squadra sta facendo enormemente fatica a segnare e se non ci fossero stati i due strafalcioni contro Lazio e Fiorentina i rossoneri sarebbero due punti dietro ai cugini dell'Inter.

A Pioli ovviamente va dato atto di aver fatto un grande lavoro in questi anni al Milan e come da lui ammesso la vera forza di questa squadra è la società: "La nostra è una catena di montaggio perfetta che parte dal club e dai dirigenti, perché ci hanno dato fiducia e ci sostengono. Loro credono nel mio lavoro, di conseguenza anch'io ci credo di più e i giocatori mi seguono. Anche nelle difficoltà abbiamo un approccio positivo e non smettiamo di credere in noi stessi, pur essendo molto giovani. Sappiamo come funziona nel calcio i giocatori sentono se un allenatore li stima e lo stesso tecnico sa se la proprietà e la dirigenza credono nel suo lavoro. Ora abbiamo tre partite importantissime e restiamo a +5 sull'anno scorso, che resta il nostro vero obiettivo, cioè migliorarci".