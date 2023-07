Ciak si gira in Formula 1. Il box di Brad Pitt tra Ferrari e Mercedes

In Formula 1 arriva l'undicesimo team. Non è una squadra banale perché viene addirittura da Hollywood. Si chiama Apex, la sua monoposto ha una bellissima livrea nera e oro che sta a metà strada tra una vecchia Lotus e una pila Duracell. I suoi piloti sono Sonny Hayes e Joshua Pearce. Non li avete mai sentiti nominare? Beh quando li vedrete capirete: Sonny è interpretato da Brad Pitt, Joshua da Damson Idris. Il box del nuovo team è tra quelli di Mercedes e Ferrari che qui a Silverstone riprenderanno la loro lotta per il secondo posto nel mondiale. Tutto quanto in Formula 1 oggi fa spettacolo, ma certo vedere attori, comparse, troupe, telecamere di ultimissima generazione (micro-telecamere 6K all'interno dell'abitacolo) in pista fa un certo effetto.

Ciak si gira! A Silverstone vanno in scena le prime riprese del nuovo film di Apple, prodotto da Jerry Bruckheimer e diretto da Joseph Kosinski, lo stesso che ha firmato l'ultimo Top Gun: Maverick. Da Tom Cruise a Brad Pitt che come il suo amico non avrà controfigure. È andato a scuola guida per prepararsi a guidare una monoposto. Ha fatto le cose sul serio frequentando uno di quei corsi di guida sportiva che in Inghilterra hanno fatto la fortuna di molti ex piloti. Si è divertito. Il resto lo imparerà chiacchierando con il suo amico Hamilton che è una specie di consulente speciale della produzione per rendere il film sportivamente credibile. «Per me si tratta di fare in modo che sia autentico e che tutti gli appassionati vedano l'autenticità e dicano questo è credibile e abbiano una visione delle corse da una prospettiva diversa da quella che si potrebbe vedere in tv», aveva spiegato Lewis a Miami. La Apex non è una vettura di Formula 1, ma una Formula 2 mascherata con l'aiuto della Mercedes. All'apparenza sarà come tutte le altre monoposto al via del BritishGp, ma in realtà sotto il vestito è decisamente meno potente.

«Vedrete che sarà il primo film che si svilupperà praticamente nel corso di un weekend di gara, sarà piuttosto invasivo in termini di produzione, ed è qualcosa che dobbiamo controllare in un certo senso, ma sarà un altro modo per dimostrare che la F1 non si ferma mai», ha spiegato Stefano Domenicali che dopo aver conquistato l'America con Netflix rilancia con Hollywood. Durante le prove si gireranno parecchie scene al box della Apex, ma Brad Pitt non dovrebbe andare in pista insieme agli altri, anche perché le prove libere sono particolarmente importanti visto che esordiranno gli pneumatici di nuova costruzione. La Apex dovrebbe approfittare dei test Pirelli di inizio settimana, quando i team resteranno a Silverstone.

Già nel mitico Grand Prix del 1966 le telecamere erano entrate in pista coinvolgendo i piloti dell'epoca. Ma questa volta si vedranno davvero scene mai viste al cinema.

Top Gun sta atterrando a Silverstone.