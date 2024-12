Meloni: lo sport porta il Tricolore in vetta

Ascolta ora 00:00 00:00

Cambia lo scenario (l'Auditorium Parco della Musica) non la sacralità dell'evento. La cerimonia di assegnazione dei Collari d'Oro al merito sportivo si è aperta con il saluto della premier Meloni: «Il 2024 è stato un anno indimenticabile per lo sport italiano tra vittorie e medaglie. Gli azzurri ci hanno emozionato e ci hanno fatto battere il cuore portando il Tricolore sulla vetta del mondo».

Tanti atleti, dirigenti e società premiati sul palco, a iniziare dalle nostre nazionali di tennis (assenti giustificati, tra gli altri, Sinner e Paolini). Con il presidente della Fitp Binaghi che è tornato sulle accuse di Kyrgios all'altoatesino. «Ho detto a Jannik, che è pulito, tra l'altro il suo caso sta facendo scuola, che serve anche avere degli imbecilli che ti attacchino nella vita così come succede a lui. Se si incontrassero in Australia due risate me le farei...». Il numero uno del Coni Malagò fornisce i dati di un 2024 fantastico: «Darei un otto allo sport italiano, sarebbe inelegante darsi di più. Siamo orgogliosi di quanto fatto, l'Italia ha chiuso al terzo posto nel ranking mondiale di tutte le discipline olimpiche, 1585 atleti sono finiti nei primi tre, 485 hanno vinto l'oro. L'Italia si conferma un Paese polivalente e multidisciplinare».

Il ministro dello sport Abodi ricorda sul palco Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci morta a 19 anni dopo una caduta in allenamento, e parla di detassazione a partire da Milano-Cortina 2026 dei premi di Coni e Cip agli atleti medagliati. Poi sulle Olimpiadi italiane e sulla proroga per Malagò al Coni: «Penso siano due fattori indipendenti. Tutti lavoriamo perché siano dei Giochi straordinari che non dipendano da un uomo o da una donna.

Le incomprensioni con Malagò? Penso che lo spirito dello sport preveda un confronto a viso aperto, bisogna avere il coraggio di dire che su alcune cose non siamo d'accordo. Ma noi siamo tutti al servizio del bene comune a tempo determinato».