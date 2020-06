Consiglio Figc, la spunta Gravina: si a playoff e algoritmo

La notizia era nell'aria già da diverse ore ma adesso è arrivata l'ufficialità: il Consiglio della Figc ha bocciato la proposta della Lega Serie A di non assegnare lo scudetto e di congelare le retrocessioni in caso di un nuovo stop del campionato di calcio per via della pandemia da coronavirus. Il Consiglio Federale riunitosi alle ore 12 a Roma ha bocciato la proposta della Lega facendo invece passare quella di Gabiele Gravina con una votazione schiacciante: 18 a 3 con i soli Dal Pino, Claudio Lotito e Giuseppe Marotta contrari alla linea della Figc.

Lo scenario

Fortunatamente la situazione sembra sotto controllo fino a questo momento e tutti, dagli addetti ai lavori, alla Federazione, ai calciatori si augurano di finire il campionato di Serie A. Nel caso in cui, però, ci dovesse essere uno stop ulteriore come avvenuto nel mese di marzo, e durato oltre tre mesi, saranno i playoff (piano B) e il tanto criticato algoritmo, piano C, a decidere retrocessioni e qualificazione in Champions ed Europa League.

Il Consiglio Federale ha dunque deciso per il sistema playoff per determinare la vincente del campionato in caso di stop forzato dopo una sola giornata con l'algoritmo che servirà invece per determinare la classifica finale in caso di stop dopo due o più giornate. La proposta della Lega di Serie A presieduta da Paolo Dal Pino e approvata solo da Lotito e Marotta era invece quella di non assegnare lo scudetto e di congelare le retrocessioni utilizzando un sistema simile a quanto fatto in Eredivisie.

Serie C e calcio femminile

Buone notizie per le tre squadre capoliste dei tre gironi di Serie C: Monza, Vicenza e Reggina, infatti, hanno guadagnato la promozione al prossimo campionato di Serie B, le ultime retrocesse in Serie D con il campionato che riprenderà con playoff e playout. Per quanto concerne il calcio femminile, invece, brutte notizie per gli appassionati e per le giocatrici stesse dato che il Consiglio Federale ha deciso di sospendere e di porre fine a questa tormentata stagione 2019-2020 per quanto riguarda il campionato di Serie A femminile.

Gravina profetico

Il Presidente della Figc Gabriele Gravina in un'intervista a "La Verità" era stato profetico ed era certo che sarebbe passata la sua linea e non quella della Lega Serie A che voleva invece il congelamento di titolo e retrocessioni: "I playoff sarebbero novità assoluta, c'è voglia di futuro? A giudicare dalle risposte dei club di serie A direi di no, a differenza invece della maggioranza dell'opinione pubblica e degli sponsor che sono meno restii alle novità. Li ho proposti per concludere sul campo questa stagione, ma anche perché la loro imprevedibilità avrebbe riacceso l'entusiasmo di appassionati e non, dopo un periodo di smarrimento generale

Il numero uno della Figc si è poi spinto oltre parlando già della prossima stagione di Serie A: "Secondo le proiezioni fatte dalla Lega di A, se si comincia entro il mese di settembre ci sono tutte le date per giocare il campionato tradizionale, altrimenti dovremmo decidere di modificare qualcosa perché a giugno del prossimo anno ci saranno gli Europei".

