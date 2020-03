Coronavirus, il messaggio di Matuidi: ''Sono positivo, ce la faremo''

''Sono positivo, ce la faremo'' fa sapere sui social Blaise Matuidi, il calciatore della Juventus, risultato positivo al Coronavirus.

Grinta ed energia positiva, la stessa messa sempre in campo ogni volta che scende in campo con la maglia bianconera. Dopo Daniele Rugani, Blaise Matuidi è il secondo giocatore della Juventus, risultato positivo al Covid-19. Il nazionale francese, che si trova in isolamento domiciliare volontario oggi ha pubblicato uno scatto su Instagram con il sorriso e il pollice verso l'alto: "Sono positivo. Abitualmente amo pensare che sono positivo perché sono una persona che cerca di irradiare buone sensazioni attorno a sé, alla mia famiglia, ai miei amici ai miei compagni. Oggi resto positivo. Sono portatore asintomatico del virus, cosciente di avere il privilegio di essere un calciatore professionista e di beneficiare per questo motivo di un monitoraggio sanitario regolare e eccellente. Se non lo fossi stato, forse non avrei mai saputo di esserlo".

Un lungo e toccante messaggio per ringraziare amici, tifosi e tutti quelli che gli hanno dedicato un pensiero. Matuidi vuole trasmettere a tutti grinta e tenacia per superare questo momento difficile: "Sono positivo, sono forte, il mio morale é alto come quello della mia famiglia. Sono positivo, usciremo collettivamente più forti da questa prova, che ci insegnerà a conoscerci meglio, a essere più solidali, più generosi, migliori. Ringrazio tutti voi per i vostri messaggi di amicizia e di sostegno. Restiamo disciplinati e uniti per poter presto tornare a fare le coccole ai nostri figli, abbracciare i nostri genitori, dare la mano ai nostri fratelli e sorelle e festeggiare i gol con i nostri compagni. Sono positivo, ce la faremo".

Dopo i casi di Rugani e Matuidi resta massima la soglia di attenzione in casa Juventus. Intanto continua la quarantena non soltanto di tutta la rosa, ma anche di staff tecnico e medico, dirigenti, accompagnatori e dipendenti del club per un totale di 121 persone in isolamento domiciliare. Purtroppo non sono da escludere altre positività ed è possibile che nelle prossime ore la società bianconera riceva i risultati di altri tamponi. Nel frattempo i giocatori sono monitorati costantemente dal club che ha scelto di comunicare l’esito dei tamponi solo in caso di effettiva positività.

