Totti: "La diagnosi? Un colpo al cuore. Le forze se ne andavano"

Essere giovani, sportivi e in salute non salva dal Covid-19. La testimonianza di Francesco Totti ne è una prova: " Non è stata una passeggiata ". Il calciatore a 44 anni ha contratto una delle forme più serie del virus, che gli ha provocato una polmonite bilaterale e giorni di febbre alta. Oggi l'ex capitano della Roma è uscito dal tunnel della malattia e sui social ha annunciato la guarigione, ma si è sentito anche in dovere di lanciare un monito sull'importanza della prevenzione dal contagio.

Francesco Totti è risultato positivo al Covid-19 a fine ottobre. La notizia è trapelata però solo il 2 novembre a pochi giorni dalla morte del padre Enzo Totti. Inizialmente il calciatore ha manifestato pochi sintomi e anche la moglie, Ilary Blasi, è risultata positiva ma asintomatica. Del decorso della sua malattia, però, si è saputo ben poco. Totti ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua situazione almeno fino a ieri sera.

Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano

La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa

Dopo settimane di assenza dai social il Pupone è tornato a comunicare con i suoi fan attraverso i suoi profili Instagram e Facebook: "". Nel post social Francesco Totti ha svelato di aver temuto per la salute dopo aver scoperto di aver sviluppato una: "".