Il mal di gola, poi la febbre alta Totti positivo insieme alla Blasi

Brutte notizie per Francesco Totti: l'ex fuoriclasse della Roma è risultato positivo al coronavirus. L'ex capitano giallorosso ha avuto mal di gola, qualche linea di febbre, spossatezza e poi sembra anche la temperatura più alta. Positiva ma asintomatica la moglie Ilary Blasi. Continua il momento nero per il 44enne romano che sole tre settimane fa aveva perso il padre Enzo proprio per via del coronavirus. Lo sceriffo, ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma, era poi deceduto anche in seguito ad altre patologie.

Le reazioni social

La notizia della positività di Totti ha subito fatto il giro del web con tanti tifosi che gli hanno mostrato solidarietà e parole al miele e con tanti altri che hanno invece trovato modo di fare polemica: "Si ammala Briatore e se l'è cercata, si ammala Totti e tutti gli fanno gli auguri di pronta guarigione", uno dei cinguettii al veleno su Twitter. "Forza capitano, guarisci presto" è uno dei tweet più gettonati e utilizzati dagli utenti che hanno augurato la pronta guarigione all'ex fuoriclasse della Roma.

Gigi e Francesco

La notizia della positività al coronavirus di Totti arriva nel giorno della morte di Gigi Proietti, grandissimo attore e comico venuto a mancare proprio nel giorno del suo 80esimo compleanno e che lo stesso Pupone ha omaggiato sulle pagine del Foglio: "Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso e ha rappresentato la Capitale nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare...".

"Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. Come definire Gigi, era un grande e il suo sorriso è stato e rimarrà unico. Gigi era presente al ricevimento per il mio matrimonio, ci vedevamo in qualche occasione e con la sua allegria e il suo grande carisma trasmetteva sempre grande gioia. Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare. Gigi ti voglio bene, anche dal cielo ci farai stare allegri. Roma ti sarà sempre grata" , questo il pensiero della colonna storica della Roma.

