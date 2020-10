Grave lutto per Totti: morto il papà. Era allo Spallanzani per il Covid

E’ morto questa mattina, dopo essere stato ricoverato allo Spallanzani per Covid-19, Enzo Totti, padre dell'ex calciatore Francesco. Per tutti “Lo Sceriffo” aveva compiuto a maggio 76 anni. Qualche anno fa, l’uomo era stato colpito da un infarto che gli aveva impedito di continuare a seguire il figlio durante le trasferte quando era ancora in campo con la Roma.

Un vero punto di riferimento per l’intera famiglia, Enzo era quello che si dice un personaggio molto amato. Frequentemente si presentava a Trigoria (dove si svolgono gli allenamenti della AS Roma) dove era praticamente di casa, portato grandi quantità di pizza con la mortadella per tutti i calciatori e i tecnici. Prima dell'infarto seguiva anche il figlio durante i ritiri in montagna impegnando tutta la squadra in grandi tornei di carte tra un allenamento e l’altro.

E’ stato proprio lui a seguire Francesco per tutta la sua carriera calcistica che lo ha portato a diventare il memorabile “Capitano”. Spesso proprio lui lo ricordava nelle sue interviste. Memorabile quella al Maurizio Costanzo Show in cui il calciatore ricordava come veniva scherzosamente spinto dal papà a fare sempre meglio. “ Papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato - ha raccontato Totti davanti ad un divertito Maurizio Costanzo -. Quando facevo due gol mi diceva che dovevo farne quattro. Fino all’ultimo giorno non mi ha mai detto niente. E forse è stata questa la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori, come portare rispetto verso le persone più grandi ”.

Enzo Totti secondo i ricordi di chi lo amava e gli voleva bene, era proprio così, una persona di grande cuore generosa e dai saldi principi che ha trasmesso non solo a Francesco ma anche a suo fratello maggiore Riccardo. Ex impiegato di banca, adorava i suoi nipoti e seguiva anche i passi calcistici di Christian il figlio maggiore di Francesco. Decisive per la sua scomparsa le patologie pregresse soprattutto quelle dovute ai problemi di cuore dopo l’infarto che l’aveva colpito. Tantissime le manifestazioni di affetto nei confronti della famiglia Totti, a partire dalla AS Roma che con un tweeted si unisce al dolore dei figli Francesco e Riccardo e di Mamma Fiorella.