Clamoroso errore nei sorteggi di Champions, si deve rifare tutto: ecco cosa è successo

Benfica-Real Madrid, Villarreal-Manchester City, Atletico Madrid-Bayern Monaco, Salisburgo-Liverpool, Inter-Ajax, Sporting Lisbona-Juventus, Chelsea-Lille, Psg-Manchester United: erano stati questi i sorteggi di Champions League effettuati alle ore 12 a Nyon ma per un errore di forma si dovrà rifare tutto e sono dunque annullati. L'Uefa ha deciso che il nuovo sorteggio sarà effettuato alle ore 15. L’errore da parte della Uefa è stato lapalissiano dato che il Villarreal era stato sorteggiato del Manchester United, ma le due squadre si erano già sfidate nei gironi.

La decisione è veramente storica dato che mai era successa una cosa del genere e subito dopo il sorteggio, poi annullato, l'Atletico Madrid aveva chiesto spiegazioni dato che era stato inserito tra i possibili avversari del Liverpool (già affrontato dai colchoneros nel girone con Milan e Porto). L’errore è stato quello di inserire la pallina dei Reds e non quella del Manchester United, e viceversa per quanto riguarda il Villarreal, e la sorte ha fatto il resto mettendo però in imbarazzo l'Uefa per l'errore. Il sorteggio sarà rifatto per intero dato che il Real Madrid aveva chiesto di confermare il proprio accoppiamento con il Benfica dato che l'inconveniente è accaduto dopo il sorteggio dei blancos.

Europa League amara

L'urna di Nyon era stata benevola con Inter e Juventus ma non tanto con Napoli, Lazio e Atalanta. I nerazzurri sono stati forse i più fortunati dato che affronteranno i greci dell'Olympiakos mentre biancocelesti e partenopei tremano dato che affronteranno rispettivamente il Porto (che era con il Milan nel girone di Champions) e Barcellona arrivato terzo nel girone dietro a Bayern Monaco e Benfica..