"Mamma...". Gli inglesi ci prendono a schiaffi

La vendetta è servita, adesso i giornali inglesi godono: il pareggio in Irlanda del Nord dell'Italia e la contemporanea vittoria della Svizzera costringerà gli Azzurri a disputare i playoff per l'accesso ai Mondiali in Qatar, la prossima primavera.

La disfatta della squadra di Roberto Mancini ha trovato grande spazio sulla stampa d'Oltremanica. Dopo tutto c'era da aspettarselo, questa rivalità si è accesa moltissimo negli ultimi mesi. Da Euro 2020 alle Olimpiadi di Tokyo fino al sorpasso nel ranking Fifa, in questi mesi gli inglesi hanno dovuto ingoiare tanti bocconi amari. In un modo o nell'altro e con atroci rimpianti avevano sempre visto i nostri colori passargli davanti. Proprio per questo oggi si respira un'aria di soddisfazione sfogliando i principali quotidiani inglesi. Il motivo però non è il roboante 10-0 degli uomini di Southgate contro il malcapitato San Marino bensì il fallimento azzurro.

Dopo "la gufata" riservata ai nostri subito dopo il match contro la Svizzera, il tabloid Daily Mail ha titolato "Disastro Italia" e ha commentato così il pareggio azzurro per 0-0 a Belfast: "Quattro anni dopo aver sofferto il crepacuore nei play-off per mano della Svezia – e quattro mesi dopo aver battuto l'Inghilterra nella finale di Euro 2020 – gli italiani hanno ceduto il primo posto nel Gruppo C alla Svizzera, che si è qualificata con una vittoria in casa contro la Bulgaria" . Il giornale diretto da Geordie Greig ha aperto così il resoconto sul match del Windsor Park: "L'Italia dovrà raggiungere il Qatar a sue spese dopo che i campioni d'Europa sono stati ancora una volta condannati alla lotteria degli spareggi per i Mondiali in una notte difficile a Belfast".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche un altro noto tabloid d'Oltremanica come il The Sun, che prendendo in prestito la canzone dei Maneskin, ha aperto con un ironico "Mamma mia" . Il secondo quotidiano in lingua inglese più venduto al mondo ha raccontato così la brutta serata degli Azzurri in "L'Italia affronterà uno spareggio da incubo per la Coppa del Mondo per non essere riuscita a qualificarsi automaticamente per il Qatar 2022. A quattro anni dal momento più buio, per gli Azzurri potrebbe succedere di nuovo. […] Sembravano essere rinati sotto la guida di Roberto Mancini, che a luglio aveva portato gli Azzurri a vincere Euro 2020, ma potrebbero mancare ancora una volta il massimo torneo di calcio". Insomma un piccolo giorno di gloria dopo l'impareggiabile delusione di Wembley.

