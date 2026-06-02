E l'ex under 21 Volpato farà il Mondiale con l'Australia

Volpato e Palestra, due modi diversi di pronunciare la parole Under 21. Il primo ha scelto di andare al Mondiale con l'Australia, il secondo è a Coverciano con la Nazionale di Silvio Baldini. Cristian Volpato del Sassuolo, è tra i 26 convocati della Nazionale australiana per il Mondiale che partirà la prossima settimana (nella foto all'arrivo a Los Angeles). Il ct Popovic non ha avuto esitazioni dopo che il 23enne centrocampista solo pochi giorni fa ha scelto di cambiare nazionalità, avendo l'occasione di partecipare alla competizione più importante. Nato e cresciuto a Sydney, Volpato è uno dei due giocatori senza presenze in nazionale maggiore, insieme all'attaccante Tete Yengi, che gioca in Giappone. Storia simile alla sua è quella dell'altro giocatore di A, Alessandro Circati del Parma, che dopo l'esperienza con l'Under 20 dell'Italia dal 2023 ha optato per l'Australia. Volpato è uno degli uomini mercato del Sassuolo: sulle sue tracce la Fiorentina che verosimilmente sarà allenata nella nuova stagione da Grosso, attuale tecnico dei neroverdi.

Palestra invece è cresciuto nell'Atalanta (club che detiene ancora il suo cartellino), poi esploso a Cagliari, ma l'Inter potrebbe essere la sua prossima tappa. San Siro potrebbe diventare il suo nuovo stadio. Vale 40 milioni e l'Inter fa sul serio: "Sì, sono pronto per il salto in una grande realtà. Lo sono perché l'ultima stagione mi ha dato tantissima fiducia". Palestra nella notte di Zenica forse è stato l'unica luce in mezzo al buio pesto. "Se chiudo gli occhi vedo le facce dei miei compagni: una sensazione così non l'avevo mai vista. Eravamo e siamo ancora distrutti per non aver reso felici i tifosi italiani. Dobbiamo ripartire al più presto". Palestra è l'uomo che asfalta la fascia, ma in principio stava in mediana: "Ero mezzala, il mio ruolo da ragazzino.

Mi ha cambiato la vita il tecnico dell'Under 16 dell'Atalanta Marco Fioretto spostandomi sulla fascia. E a cambiarmi la vita è stata anche l'avventura nell'Under 23 sempre a Bergamo". Già, le famose seconde squadre, forse servono davvero, ma fanno fatica a decollare.