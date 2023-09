Egonu & C. giù dal podio. C'è la Svizzera per i maschi

Finisce nella maniera peggiore l'Europeo dell'Italvolley femminile. Nella finale per il bronzo le azzurre rimediano una figuraccia senza appello, finendo sconfitte per 3-0 contro l'Olanda (25-22, 28-26, 25-20) e chiudendo senza medaglie un torneo iniziato sotto ben altri auspici. Se la delusione del Mondiale era stata quantomeno mitigata dalla conquista del bronzo, stavolta non ci sono scuse per coach Mazzanti e per le sue ragazze. Dalle esclusioni eccellenti prima della competizione alla gestione di Paola Egonu, utilizzata anche ieri col contagocce dopo essere stata rilanciata prepotentemente contro la Turchia; dal crollo tecnico e mentale in semifinale all'atteggiamento irritante nella sfida per il terzo posto. Saranno tanti i temi che la Federazione dovrà analizzare per non fallire l'avvicinamento alle Olimpiadi, peraltro con una qualificazione da conquistare a partire dal preolimpico che prenderà il via in Polonia il 16 settembre. L'impressione è che questo gruppo abbia un talento forse mai visto nella storia del nostro volley femminile, ma che stia sprecando più di una chance per metterlo a frutto, smarrendosi spesso e volentieri nei momenti cruciali.

Tutti in discussione, dunque. A partire da Mazzanti, che nel dopo gara ha parlato così: «Dopo il Mondiale non avevo più la squadra in mano, così insieme alla Federazione abbiamo attuato una strategia di rifondazione. Le ultime due partite hanno sporcato un percorso nel quale abbiamo sempre dimostrato di sapere stare in campo. Oggi (ieri) purtroppo non abbiamo giocato: una partita si può perdere, ma non possiamo stare in campo in questo modo. L'Italia non è quella che abbiamo visto oggi». Dichiarazioni forti da parte del ct, che non ha digerito la prova delle sue ragazze. «Ora prepariamo il preolimpico. Egonu? Vedremo se sarà convocata». E oggi gli uomini giocano alle 21 (Rai 2 e Sky) contro la Svizzera: se vincono, saranno primi nel girone.

(Turchia campione d'Europa: Serbia battuta 3-2)