Elkann a sorpresa: "Quando si migliora alle persone serve dare stabilità e fiducia"

Dopo la conferma, Fred Vasseur ha ricevuto anche la benedizione presidenziale. In Ungheria, dove in passato era spesso venuto suo nonno, si è presentato anche John Elkann a dare peso con le sue parole alla riconferma pluriennale del team principal. "È importante essere qui, l'ultima gara della prima metà di stagione. È stato un anno non facile, ma quando siamo uniti e coesi diamo il meglio", ha detto ai microfoni di Sky. "Frederic ha guidato la Ferrari e le ha permesso di progredire in questi anni. Siamo arrivati secondi e vicini al titolo Mondiale, quest'anno siamo secondi. Quando si sta progredendo è importante rafforzarsi. L'idea di continuare con Frederic è proprio quella di continuare a lavorare e progredire. Questo è lo spirito. Quando si ha una dinamica di miglioramento è molto importante non solo dare la stabilità, ma anche la fiducia per poter fare di più".

Riecco la parola tanto usata nelle comunicazioni ufficiali dell'altro giorno: fiducia. Il messaggio che manda la proprietà e chiaro: abbiamo fiducia in Vasseur perché ci sta facendo crescere. Nessuna traccia dei dubbi che hanno abitato tra i suoi pensieri (e in quelli del ceo Benedetto Vigna) nell'ultimo periodo. Il presidente preferisce sottolineare l'importanza della squadra: "La prima parte della stagione è stata complicata, ma è importante cercare di capire in cosa si può migliorare. Sono convinto che questi insegnamenti siano importanti, soprattutto perché in Ferrari non è l'individuo a essere determinante, ma l'insieme di tanti individui che, a modo loro, sono tutti straordinari. E solo quando si è in grado di lavorare bene assieme, essere coordinati e coesi, allora lì si fanno grandi cose. Lo abbiamo dimostrato nella nostra storia, ma anche recentemente con la vittoria di Le Mans. La parte più importante è il non perdere mai la voglia di vincere, che deve essere una costante. Chiunque lavori in Ferrari deve avere la consapevolezza di come insieme possano fare molto di più di quello che possono fare individualmente".

Giocare di squadra. Tutte parole che tra un anno, se le cose non dovessero funzionare, verranno usate contro Vasseur. Perché il rinnovo è pluriennale, ma la pazienza continua ad avere un limite. La prima giornata di prove in Ungheria ha confermato il dominio McLaren con Norris sempre davanti.

Leclerc, 3° su una pista che non ama al contrario di Re Lewis 6° (8 vittorie), ha confermato i progressi di Spa, pur restando a 0495 dal miglior tempo e comunque davanti al compagno. Non lasciatevi impressionare dal 14° posto di un arrabbiatissimo Verstappen. Troppo brutto per essere vero.

