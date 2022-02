Scoppia la furia di Allegri: "Eravamo 6 contro 1..."

"Sul gol subito eravamo sei contro uno...bisognava essere più bravi. Comunque la squadra ha fatto una buona gara. Il ritorno? Sarà una finale". Sono le parole di Massimiliano Allegri rilasciate a Sky dopo il fischio finale di Villareal-Juventus, andata degli ottavi di Champions.

Ottimo inizio nel primo tempo, poi il gol subito e qualche pericolo di troppo nel finale. I bianconeri tornano con un pareggio dalla trasferta spagnola di Villareal con tanti rimpianti. La rabbia per la vittoria sfumata è cocente, d'altronde chi conosce Allegri, sa bene che una volta passato in vantaggio odia quando viene raggiunto sul pareggio.

Il disappunto del tecnico livornese è tutta riassunto in quell'azione del Villarreal che ha visto la difesa bianconera andare in black-out, sprecando una grande opportunità, dopo il vantaggio lampo di Vlahovic, a segno in 30 secondi dal fischio di inizio. Tra gli imputati maggiori c'è Adrien Rabiot che nei video scannerizzati del dopo partita e negli screen impietosi viene indicato quale primo responsabile per aver permesso a Parrejo di trovarsi in una posizione ideale per segnare il pareggio. "Abbiamo preso un gol che neanche loro pensavano di farlo, eravamo 6 contro nessuno", è l'analisi dell'allenatore ai microfoni di Sky.

Allegri ha puntato il dito soprattutto sul centrocampista francese, colpevole della mancata marcatura sul centrocampista spagnolo: "L’errore di Rabiot è stato decisivo. Venivamo da un’azione dove c’era un mezzo fallo su Vlahovic non fischiato, quindi bisognava stare ancora più attenti. Invece ci siamo fermati, eravamo fermi loro, fermi noi, c’era Parejo in mezzo all’area da solo e c’è stata una disattenzione. Rabiot non è scappato e siamo rimasti fermi. Abbiamo preso gol in sei contro uno, è inconcepibile. Penso che neppure loro si aspettassero di segnare in quell’azione".

Qualche critica arriva anche alla prova degli attaccanti: "Abbiamo avuto occasioni, anche se siamo andati a volte in fuorigioco un po’ troppo presto, ma loro tenevano la linea molto alta. Sarebbe bastato aspettare un attimo e fare i passaggi un po' più precisi. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni. Al ritorno sarà una finale, dovremo vincere per forza".

Tra mancate chiusure difensive e troppa imprecisioni davanti, il pareggio di Villareal lascia aperto ogni scenario. "Non cambia nulla il gol che non vale più doppio, sarà come una finale che va giocata per vincere, contro una squadra più che esperta" assicura Allegri. In attesa del ritorno all'Allianz Stadium, una partita da dentro o fuori, sarà vietato sbagliare.

