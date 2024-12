Addii, minacce e fratelli in squadra

Ascolta ora 00:00 00:00

Quello che la F1 sta vivendo ad Abu Dhabi è un ultimo weekend pieno di emozioni e non solo perché c'è ancora in palio il titolo Costruttori con McLaren e Ferrari separate da 21 punti. Si comincia scrivendo una pagina di storia nella prima ora di prove libere, quando la Scuderia schiererà di fianco a Charles Leclerc suo fratello Arthur, di tre anni più giovane. Non era mai capitato due fratelli in pista contemporaneamente con la stessa squadra. Chissà l'emozione di mamma Pascale. Sa bene che papà Hervé dovette scegliere tra i due fratelli chi far andare avanti perché costavano troppo. «I nostri genitori» ha rivelato Charles, «volevano che ci realizzassimo entrambi, ma papà, e so quanto gli fece male, dovette fermare Arthur... poi io e mio zio lo abbiamo aiutato e ora sarà emozionante».

È il fine settimana delle risse con Russell che rivela: «Verstappen mi ha detto farò di tutto per sbattere la tua fot... testa contro un muro» e Max che risponde: «È un perdente, si inventa cose non vere, gli porterò i fazzoletti se piangerà ancora». E anche il weekend degli addi: c'è chi come Bottas, Zhou e Magnussen lascerà la F1 o chi cambierà vita come Hulkenberg, Sainz e Hamilton. L'ultima gara di Lewis in Mercedes, dove in 12 stagioni ha vinto 6 mondiali e 84 gare, non può passare inosservata. Il team non lo sta trattando da traditore, ma da eroe. «Al primo incontro con Toto, a inizio anno, c'è stato un po' di imbarazzo ha detto Lewis mi aspettavo che sarebbe stato difficile dire della mia scelta ai membri del team, ma avevo enormemente sottovalutato quanto. È stato uno dei miei anni peggiori. Andare in Ferrari riaccende la mia motivazione e mi emoziona molto, ma non è qualcosa a cui penso adesso».

Vuole chiudere bene questa seconda parte della sua storia. Andare dalla Mercedes è stata molto più dura che lasciare la McLaren nel 2012.