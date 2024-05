Leclerc: "A casa solo per vincere"

Charles Leclerc non riesce a trattenere la sua voglia matta. Non gli va giù di non essere ancora riuscito a salire sul podio nella gara di casa, nonostante le due pole. Sembra che tra lui e il Gp di Monaco ci sia una maledizione. Potrebbe accontentarsi, ma non ne è capace: «Il podio non mi interessa, per me arrivare secondi o terzi non conta. Voglio solo vincere e sarei molto sorpreso se non dovessimo lottare per la pole». A Monte Carlo tutto parte da lì. Quando scatti in testa nel 50% dei casi vinci, almeno così è andata nelle ultime dieci edizioni. Una regola che non vale per Charles, fuori dal podio tutte e due le volte che aveva ottenuto il miglior tempo in qualifica. «Qui il pilota può fare la differenza, e c'è ovviamente anche il rischio che si prende nel giro di qualifica. Questi due fattori mi piacciono, spero che la nostra macchina ci permetta di stare lì. Poi dovrò metterci del mio».

Il rischio qui è massimo. Nelle 19 curve del tracciato monegasco non puoi permetterti la minima distrazione. Una sospensione accartocciata, una gomma strappata. «Fare la pole ci avvicinerebbe all'obiettivo del fine settimana, che è quello di vincere. A Monaco si parte tutti da zero, ci potrebbero essere sorprese. Vediamo quanto saremo forti», aggiunge Charles che continua a professare ottimismo. Il suo compagno Sainz sempre alla ricerca di una casa per il futuro (ora lo danno vicino alla Williams, poveretto!) è più realista: «Da un punto di vista molto onesto, credo che molti dei top team in questo momento possano vincere a Monaco. Questo è un weekend così speciale, una pista così speciale». Finora Max ha conquistato sette pole su sette eguagliando i vecchi record di Senna e Prost.

C'è l'occasione di fermarlo dove conta di più e dove tanti correranno ancora ricordando Ayrton (la McLaren gli ha dedicato la livrea). Tv: domani pole dir. Sky ore 16 (diff. TV8 18,30), Gp domenica alle 15 (diff. Tv8 18,30).